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印度男涉密謀殺害美籍錫克教人士 遭捷克引渡至美國

中央社／ 布拉格17日綜合外電報導

捷克司法部長布拉澤克今天表示，被美國指控涉入密謀在美國境內殺害印度錫克教分離主義人士潘努恩未遂的印度男子古普塔，已經由捷克引渡至美國。

路透社報導，美國聯邦檢察官指控古普塔（NikhilGupta）與一名印度政府官員共謀殺害美國公民潘努恩（Gurpatwant Singh Pannun），後者鼓吹在印度北部創立一個錫克教（Sikh）主權國家。

古普塔去年6月從印度前往捷克首都布拉格時，遭到捷克當局逮捕。捷克法院今年5月駁回他提出避免引渡到美國的請求，使得布拉澤克得以將他引渡。

布拉澤克（Pavel Blazek）在社群媒體平台X發文寫道：「根據我（在6月3日）做的決定，印度公民古普塔已於6月14日引渡至美國接受刑事起訴，他涉嫌密謀犯下意圖致死的買凶謀殺。」

加拿大和美國陸續在境內發現據稱密謀暗殺錫克教分離主義人士的事件，考驗兩國與印度的關係。錫克教分離運動領袖人物尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）去年6月在加拿大遭到謀殺，9月加拿大表示，其情報機關正在追查印度政府是否牽涉其中。

到了去年11月，美國當局表示，潘努恩遭謀殺未遂的密謀行動是由一名印度政府官員指揮，且古普塔涉案。同時有加拿大國籍的潘努恩昨天告訴路透社，古普塔在本案只是走卒，雇他的是依印度總理莫迪（Narendra Modi）指示行動的印度政府高階成員。

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