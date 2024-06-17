澳洲昆州議會友台小組齊聚 鼓勵議員走訪台灣

澳洲昆士蘭州議會友台小組與駐布里斯本辦事處15日晚間於昆州議會舉辦友台小組年度活動，議會友台小組主席馬丁表示，台灣是昆州重要經貿夥伴，盼關係持續深化，他也鼓勵州議員們走訪台灣，瞭解台灣風情。

澳洲昆士蘭州（Queensland）議會友台小組主席馬丁（James Martin）、州議員朗布魯克（John-PaulLangbroek）與駐布里斯本辦事處15日於昆州議會共同舉辦2024年友台小組年度活動。

昆州議會議長皮特（Curtis Pitt）、昆州政府廳長及朝野兩黨州議員、僑務委員羅富齡、僑領、社團代表、台商企業、台資銀行高階主管、台灣學生會等約90餘人出席盛會。

皮特開場致詞表示，台僑對昆州經濟發展及多元文化貢獻良多，台昆在能源、貿易、教育、文化、觀光旅遊等領域互動密切，發展空間深具潛力，盼能借助友台小組提供互利互惠的交流平台，擴大台僑與議員們的互動交流，締造雙贏。

馬丁與朗布魯克兩位議員致詞均表示，台灣經濟與科技發展蓬勃，是昆州重要的經貿夥伴，擔任議會友台小組共同主席迄今，積極促進台昆雙邊合作與交流，肯定台灣移民極富活力，對昆州發展貢獻良多、是昆州多元文化重要一環，期許在未來進一步促進雙邊關係上，扮演更積極的角色。

馬丁更以自身去年訪台經驗，呼籲議員們多到台灣走走看看，深入瞭解台灣政、經及人文風情，能更進一步幫助議員們在轄區服務台灣社群。

駐布里斯本辦事處處長范厚祿指出，2023年台灣與昆州與經貿合作密切，是昆州的重要貿易夥伴之一，2023年在經貿往來、學術交流、醫療合作等領域互動交流頻繁。

范厚祿表示，今年迄今，台灣與澳洲陸續簽署科技交流合作協議及產業交流合作文件，不僅顯示雙邊經貿互補且交流密切，更創造許多潛在的合作契機，如關鍵礦物及新興能源等領域，盼未來持續與昆州繼續加強交流合作，共創雙贏。

范厚祿也向在場州議員們闡述，賴清德總統推展價值外交理念，將與理念相近國家密切合作，提升新政府的經濟韌性，強化台灣在全球供應鏈的重要角色。未來將秉持平等及尊嚴原則處理兩岸關係。

范厚祿呼籲昆州議員們繼續支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）、「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及台澳簽署經濟合作協定（ECA），持續提升雙邊產業合作及教育交流，守護彼此共享的民主價值。

范厚祿也感謝昆州議員與廳長慰問4月4日的花蓮震災災民，及今年致函恭賀賴總統當選，並肯定我國推展民主政治的成就。

出席活動的議員們，均以行動表達對台、昆關係的支持，與台僑社團互動熱絡，廣泛交換意見，並品嚐榮獲世界冠軍的台灣噶瑪蘭威士忌。