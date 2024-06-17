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研究：全球緊張情勢加劇 國際核武開支飆升

中央社／ 日內瓦17日綜合外電報導

非營利組織「國際廢除核武運動」今天發布報告指出，隨著地緣政治緊張情勢日益加劇，核武國家過去5年中在核子武器方面的支出增加1/3，因為他們正在現代化自身核武儲備。

「國際廢除核武運動」（International Campaign toAbolish Nuclear Weapons, ICAN）負責人巴克（MelissaParke）告訴法新社：「我認為可以說，核軍備競賽正在進行中。」

根據ICAN發布的最新報告，世界上9個核武國家去年總共在核武庫上花費910億美元。光是去年，全球核武支出就比前一年增加108億美元，其中美國占了80%。

ICAN表示，美國去年的支出總額為515億美元，「比其他所有核武國家的總和還多」。第2大支出國是中國，為118億美元；俄羅斯緊跟在後，花費83億美元。

與此同時，英國的支出連續第2年顯著上升，增長17%來到81億美元。

ICAN指出，還包括法國、印度、以色列、巴基斯坦和北韓在內的全球核武國家，去年的支出相較2018年大增33%。ICAN於2018年首度開始蒐集這項數據，當年核武國家的支出總額為682億美元。

報告顯示，自那時以來，核武國家已在這些致命武器上共花費3870億美元。

巴克抨擊，「花費在核武器上數以十億計的美元」，是對公共資金「嚴重且不可接受的錯誤分配」。

她指出：「這些數字令人震驚，而國家卻說這些錢都會用在…永遠不會使用的武器上。」她言下指的是核威懾理論。

巴克警告，這些投資不僅浪費且極度危險：「若核威懾失效，會發生什麼事？」

核武 美國 運動

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國際廢核武運動報告：去年全球核武支出增13%破紀錄 今年恐逾千億美元

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