中澳總理會晤談及楊恆均案 成蕾稱遭中方阻擋

中國國務院總理李強週一（6月17日）上午在坎培拉與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）會晤，雙方簽署雙邊合作文件，內容涉及國防軍事對話、雙邊貿易、教育與研究合作、氣候變遷及文化交流領域。

根據中國官媒新華社公布的聲明，李強表示今年為中澳建立戰略夥伴關係10週年，過去10年間最重要的啟示為「求同存異、互利合作」，且自阿爾巴尼斯去年11月訪華以來，「中澳各領域對話合作進一步恢復發展，兩國關係實現全面轉圜」。

李強稱，中澳發展對彼此「是機遇而不是挑戰」，呼籲澳洲為中國企業提供公平、公正、非歧視的經商環境，為雙方人員往來提供更多便利。

中澳雙方都提及保持溝通和協調的重要性。根據澳方釋出的聲明，兩國都認為應維持「成熟、穩定、具建設性」的雙邊關係。

美聯社引述阿爾巴尼斯表示：「我已經明確表示，作為一個具有不同歷史、政治制度和價值觀的國家，在可能的範圍內我們會與中國合作，在必要的情況下則保持不同意見，並從國家利益出發來互動。」

在與李強的午宴上，阿爾巴尼斯還說：「我們不會總是意見一致，我們的分歧點也不會因為我們保持沉默就消失。」

中澳關係近期有回溫跡象，北京已取消許多針對澳洲商品施加的關稅及出口障礙，但雙方仍在多項議題上有所分歧，包含澳洲持續批評中國在南太平洋擴張影響力的企圖、華裔澳洲公民楊恆均遭北京判處死刑緩期執行的案件，以及兩軍在國際空海域發生衝突等議題。

今年5月，澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）發聲明指控，一架澳洲MH-60R海鷹直升機在黃海上空的國際空域飛行，卻在參與對北韓實施制裁的任務時，遭到中國解放軍的殲-10戰鬥機攔截、投下照明彈。馬爾斯指出，雖然澳方直升機閃過照明彈，但造成的潛在影響是「重大的」，批評中方的舉動「完全不可接受」。

去年11月澳洲也曾批評，一艘中國海軍艦艇在日本水域使用水下聲納，造成澳洲海軍艦艇的潛水員受傷。 中方否認使用了聲納，但澳洲不接受這一解釋。對此，阿爾巴尼斯稱，他與李強談到的實際措施之一，是要改善軍方之間的溝通，以避免類似事件再度發生。

低調談及楊恆均案

中澳總理會晤前，楊恆均的支持者在週日（16日）發聲明稱，北京市高級人民法院決議維持死緩判決，且楊恆均已從北京國安局看守所移送至監獄。雖然澳方外交人員在5月30日已接獲中方通知，並在上週提出領事探視，但遭到拒絕。

支持者擔心楊恆均的健康狀況未獲照護，呼籲阿爾巴尼斯與李強會面時，直接要求讓楊恆均保外就醫，或以其他方式返澳。

不過，雙方的《聯合成果聲明》並沒有提到楊恆均案。據《衛報》報導，在兩人簽署一系列協議的公開儀式上，兩人分別致詞，但並沒有開放媒體提問。

阿爾巴尼斯後來在另外的記者會時被問到此案，他透露，會晤中確實提及了楊恆均的案件：「我們澳洲當然反對死刑，我重申了我們的立場。」但他也表示不適合公開提及涉及隱私及個人的情況，並未提供此案進一步細節。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）16日受訪曾說，澳方將與李強在閉門會議中討論到楊恆均案。

澳洲特別廣播服務公司（SBS）引述澳中關係研究院教授瑪麗娜．張（Marina Zhang）分析，認為中國政府可能會對楊恆均的詳細情況保密，藉此將此案做為「籌碼」，但並非意味著這起事件沒有轉機。

成蕾現身會場遭擋

值得注意的是，曾被中國關押的澳籍華裔記者成蕾17日也現身中澳文件簽署現場媒體區，卻遭到疑為中國官方人員的人阻擋。

網路流傳畫面顯示，兩名身穿正裝的人員站在成蕾身旁，阻擋前方的攝影機拍攝到成蕾的身影。澳方人員多次走上前要求兩人移動位置，但都被拒絕。隨後成蕾與另一名記者交換座位後，又有人企圖走到成蕾身旁，結果遭兩名澳方人員擋住，四人站在成蕾座位旁的走道僵持不下，成蕾則是有些無奈地轉向背後正在拍攝的媒體微笑。

成蕾曾是中國環球電視新聞網（CGTN）記者，2020年遭中國調查，隨後被關押約3年並於去年10月獲釋，目前任職於澳洲天空新聞（Sky News Australia）。她表示，她過去在類似場合就曾有過這類經歷，形容中國官員有時候像「控制狂」。

成蕾認為，中方是擔心她成為「某種象徵」，要避免她在會場上有一些在中方看來「不好」的發言或行為，但這種阻擋行為本身就「很難看」。

阿爾巴尼斯被問及成蕾被擋一事，他表示有看到成蕾並對她微笑，但「沒有看到」被擋的情況。他補充道，應該允許媒體記者充分參與活動，「那才是在這棟建築和澳洲其他任何地方應該發生的狀況」。

簽證、熊貓外交併行

在發表《聯合成果聲明》時，李強宣布將澳洲納入單方面免簽國家範圍，持有澳洲護照者未來可免簽入境中國15天。另外，雙方也同意互為旅遊、商務、探親人員審發3至5年的多次入境簽證。

兩人在聲明中也提及將在保護大熊貓方面展開合作。此前，李強曾先赴阿德萊德的動物園探視大熊貓——「網網」和「福妮」，並表示在這兩隻大熊貓的租約到期後，中方將繼續租借另外兩隻熊貓給阿德萊德動物園。

（綜合報導）

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