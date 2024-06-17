日本汽車零件加工廠飄橘煙 警消疏散工作人員

日本愛知縣刈谷市一間汽車零件加工廠廠房今天上午飄出橘色煙霧，目前並未傳出有人員傷亡，不過當地警消已呼籲附近的工作人員、居民疏散。

日本放送協會（NHK）報導，今天上午9時左右，汽車零件加工廠商SURTECKARIYA位於刈谷市小垣江町大津崎地區的大津崎工廠附近居民相繼通報消防單位，稱工廠飄出橘煙。

消防人員詢問工廠員工後，初步研判為硝酸與次磷酸鈉發生反應因而產生煙霧，消防人員與專家討論過後，決定噴水稀釋這些化學藥品，煙霧在中午過後消散。

消防單位正在調查煙霧是否有毒，不過至今未傳出有人因此身體不適或受傷。當地警消已呼籲在附近工作的人疏散，且勿吸入煙霧。

根據SURTECKARIYA公司總部表示，廠房飄出煙霧時，工廠正在運轉，警方與消防單位還在調查詳情。

SURTECKARIYA大津崎工廠位於名鐵三河線的小垣江站西南邊約1公里處，地處工廠林立的地區。