是否解散眾議院 日本官房長官：全力處理課題不多想

日本首相岸田文雄內閣支持率低迷，但仍表示不考慮解散眾議院。日本內閣官房長官林芳正今天被問及是否可能被提交不信任決議案、解散眾議院時表示，如同岸田所說，目前「全力處理應該盡快處理的課題，其他不做多想」。

日本放送協會（NHK）報導，立憲民主黨黨魁泉健太16日表示，民眾對岸田文雄已經喪失信心，考慮在19日政黨黨魁討論時提議解散眾議院，也會根據當天討論結果，思考是否提出內閣不信任決議案。

對此，林芳正上午在記者會被問及，如果國會提交內閣不信任決議案，是否可能解散眾議院。他對此表示，「岸田首相說過，『要盡全力處理以政治改革為首應盡快處理的課題，唯有做出一番成果，其他不做多想。』」

另一方面，自民黨麻生派眾議員齋藤洋明表示，面對政治和獻金醜聞問題，「最終有人必須承擔責任。岸田首相曾說過，身為自民黨總裁（黨主席），他將帶頭致力於政治改革，以履行他的責任，希望他繼續在內政和外交的諸多課題上繼續努力，一項一項拿出成果。」

日本時事通信社13日公布的最新民調顯示，岸田內閣支持率比5月調查下滑2.3個百分點，跌至16.4%，是自民黨2012年重返執政以來的新低點。

全日本新聞網（ANN）在15日、16日進行的民調也顯示，岸田內閣支持率來到19.1%，較5月下滑1.6個百分點。

有關國會議員每個月可獲100萬日圓（約新台幣21萬元）調查研究宣傳滯留費（以前稱文書通訊交通滯留費），是否有義務公開支出情況，有高達82%民眾認為「有義務」。

對於下次眾議院選舉，有49%民眾期待政權交替，34%期待自民黨與公明黨持續共同執政。