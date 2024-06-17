快訊

核三廠1號機今年7月將除役 18日起逐步功率遞減運轉

美智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

LINE 6大新功能上線！不怕忘記帳號電郵密碼 安卓獨享社群1秘技

墨西哥：今年來177國139萬人 試圖非法入境美國

中央社／ 墨西哥市16日綜合外電報導

墨西哥政府今天表示，今年迄今為止，來自177個國家約139萬人在沒有入境文件的情況下，試圖經由墨西哥進入美國

法新社報導，墨西哥國家移民局（NationalMigration Institute）提供1至5月底的數據，其中絕大多數是獨自旅行的男性或女性，近3000人則是無人陪伴的未成年人。

聯合國目前有193個成員國，試圖從墨西哥入境美國者的原籍國高達177個，這一數字幾乎代表了全世界。

按國家劃分，潛在移民人數最多，接近38萬人的是委內瑞拉，該國多年來遭受嚴重的經濟問題；其次是瓜地馬拉、宏都拉斯、厄瓜多和海地，這些國家都有幫派和販毒集團嚴重的暴力問題。

墨西哥國家移民局表示，其它試圖穿越墨西哥邊境前往美國的人，甚至來自中國、印度、茅利塔尼亞和安哥拉，他們長途跋涉路程危險，就是想尋求更好的生活。

根據美國的數據，光是2023年就有超過240萬人在沒有所需文件的情況下跨越美墨邊境。

去年12月，此類過境人流創下每日1萬人次的紀錄，但隨著兩國嚴厲打擊，人流數據已呈下降。

墨西哥 移民 美國

延伸閱讀

經濟日報社論／美國金融戰為何不靈光了

加大鎮壓本國科學家！俄羅斯學家入境美國難度大增 赴美簽證頻遭拒

參與傳媒活動 中文大學講師譚蕙芸入境澳門被拒

射箭／巴黎奧運射箭資格賽 中華男團不敵墨西哥摘銀

相關新聞

調查：全球讀者對新聞感到疲乏、信任度下降

牛津大學的路透新聞學機構（Oxford University's Reuters Institute）在6月17日發表一份研究調查，針對全球的新聞閱聽眾抽樣調查，發現有39%的人「有時、或經常主動避開新聞」，比2017年的29%還要多。同時認為「主動、對新聞極感興趣」的人，從2017年的63%下降至46%。

國際廢核武運動報告：去年全球核武支出增13%破紀錄 今年恐逾千億美元

衛報報導，2017年諾貝爾和平獎得主NGO國際廢除核武運動（ICAN）年度報告出爐，2023年全球核武支出預估已增加13...

日佳子公主平價穿搭！宮內廳有微言 日媒：她常穿姊舊衣

日本皇室秋篠宮佳子公主於5月25日至6月1日訪問希臘，紀念兩國建交125周年，被當地媒體譽為「東洋的黛安娜」，時尚也受到...

俄拘留所爆挾持獄警 6囚遭肅清 部分涉案人與IS有關

路透、美聯社16日引述俄羅斯媒體報導，俄國南部頓河畔羅斯托夫市（Rostov）一處審前拘留設施，有6名犯人一度持刀挾持至...

法25萬人上街 反極右翼崛起 左翼聯盟內訌政局動盪

在上周的歐洲議會選舉中，法國極右翼「國民聯盟」以32%得票率遙遙領先法國總統馬克宏的復興黨，促使馬克宏宣布解散國民議會，...

衛報：陸企借學術交流開發AI軍事技術 倫敦帝國理工學院叫停合作

衛報取得英國研究機構「英中透視」（UK-China Transparency）的調查報導，中國國營研發企業旗下江蘇自動化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。