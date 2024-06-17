墨西哥：今年來177國139萬人 試圖非法入境美國
墨西哥政府今天表示，今年迄今為止，來自177個國家約139萬人在沒有入境文件的情況下，試圖經由墨西哥進入美國。
法新社報導，墨西哥國家移民局（NationalMigration Institute）提供1至5月底的數據，其中絕大多數是獨自旅行的男性或女性，近3000人則是無人陪伴的未成年人。
聯合國目前有193個成員國，試圖從墨西哥入境美國者的原籍國高達177個，這一數字幾乎代表了全世界。
按國家劃分，潛在移民人數最多，接近38萬人的是委內瑞拉，該國多年來遭受嚴重的經濟問題；其次是瓜地馬拉、宏都拉斯、厄瓜多和海地，這些國家都有幫派和販毒集團嚴重的暴力問題。
墨西哥國家移民局表示，其它試圖穿越墨西哥邊境前往美國的人，甚至來自中國、印度、茅利塔尼亞和安哥拉，他們長途跋涉路程危險，就是想尋求更好的生活。
根據美國的數據，光是2023年就有超過240萬人在沒有所需文件的情況下跨越美墨邊境。
去年12月，此類過境人流創下每日1萬人次的紀錄，但隨著兩國嚴厲打擊，人流數據已呈下降。
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