李強會晤澳總理 國會大樓前群眾抗議中共迫害人權

中國國務院總理李強今與澳洲總理艾班尼斯會晤，人權團體齊聚國會大樓前，抗議中共對西藏、新疆、港人與法輪功等人權迫害，盼澳洲政府堅守民主價值，不能為了短期商業利益放棄核心價值。

李強昨天傍晚抵達坎培拉，車隊所到之處及下榻飯店都有抗議及歡迎民眾聚集。

李強今早抵達坎培拉國會大樓，與艾班尼斯（Anthony Albanese）會晤，澳方以禮砲21響迎接，數百位抗議及歡迎群眾則早已等在國會大樓前草坪。

澳洲派出大批警力戒備，組成人牆將抗議及歡迎群眾隔開，並喝止試圖衝到另一邊的民眾。但期間，兩方人馬仍幾次碰撞，並以麥克風對罵。

抗議群眾包括西藏人、維吾爾族、港人、法輪功、訴求中國民主等人權團體，他們從雪梨、墨爾本、坎培拉等不同城市而來，抗議中共對西藏、新疆、港人等人權迫害。

抗議群眾面向國會大樓，高喊「自由圖博」、「自由香港」、「中共可恥」等口號，他們揮舞雪山獅子旗、星月藍旗、及寫有「光復香港、時代革命」等旗幟。

此外，有民眾高舉「釋放楊恆均」的手舉牌，要求中共釋放被關押並判決死緩的澳籍華裔作家楊恆均；也有民眾穿著頭戴皇帝帽的維尼熊服飾，諷刺中共政權。

澳紐中共政權受害者聯盟主席、雪梨科技大學副教授馮崇義受訪說，中共政權是沾滿人民鮮血的犯罪集團，他們要向澳洲政府發出強烈訊息，必須堅守澳洲自由民主價值，不能為了短期商業利益放棄核心價值。

馮崇義說，他們也要向中國政府喊話，釋放所有政治犯、良心犯，尤其是生命垂危的楊恆均，並撤回西藏集中營及對藏人的壓迫、撤銷港版國安法。

坎培拉西藏社群會員達珍受訪說，他們要向澳洲政府及李強表達西藏人遭受的苦難，要求中共停止踐踏西藏人民，並呼籲澳洲政府不要因為經濟和貿易而忽略人權。

香港人Andy Cai告訴中央社記者，他今天要來支持民主自由，訴求「中共遠離香港，釋放所有政治犯」，他並要向台灣朋友說，「香港就是一個例子，請台灣朋友保護好民主自由，珍惜這片土地，不要讓台灣變成像香港一樣。」

來自中國的中國民主運動墨爾本聯盟副主席Jerry受訪表示，澳洲政府非常軟弱，他在李強訪問之際表達釋放楊恆均的訴求。

抗議的人權團體也試圖焚燒中共黨旗，但遭澳洲警方制止並沒收。

歡迎李強的群眾則來自澳洲各城市華人社群，他們搭乘遊覽車而來，高舉中國五星旗及澳洲國旗，高喊中國萬歲，甚至出動舞龍舞獅、敲鑼打鼓，與另一端的抗議群眾形成劇烈對比。此前，曾傳出中國駐澳洲領事館以資金支持民眾組成歡迎隊伍。