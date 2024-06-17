李強訪澳洲會艾班尼斯 舉行「坦誠」會談

澳洲總理艾班尼斯今天與中國國務院總理李強會面，這是7年來首次有中國總理訪問澳洲，兩人討論了貿易關係、地區安全等議題。

李強此行標誌著美國安全盟友與世界第2大經濟體之間關係的穩定，先前北京方面曾封鎖澳洲200億美元的出口，並因國防衝突發生摩擦。

李強會後告訴記者，兩國領導人舉行「坦誠、深入、富有成果的會議，達成許多共識」。

艾班尼斯在會後告訴媒體，兩國恢復接觸，他「決心盡我們所能繼續發展我們的關係」。

在區域問題上，他告訴李強，「澳洲主張我們應該一起努力，促進沒有國家占主導地位、也沒有國家被支配的區域平衡」。

澳洲政府在國會大廈為李強舉行歡迎儀式的同時，今天上午，抗議者和支持者聚集在國會大廈外的草坪上，現場有大量警察駐守。

從昨天的貓熊和葡萄酒外交開始，李強正在進行為期4天的訪問，澳洲外長稱這次訪問「非常重要」，李強則說，這顯示雙邊關係「重回正軌」。

澳洲一個商業團體今天表示，如果沒有中國，澳洲人購買消費品的費用將增加4.2%。澳洲有1/3的產品出口到中國，而澳洲則有1/4的進口產品來自中國。

科廷大學（Curtin University）和澳洲中國工商業委員會（Australia China Business Council, ACBC）研究指出，去年與中國的貿易使澳洲平均家庭可支配收入增加2600澳元（新台幣5.5萬元），創造59萬5600個就業機會，占總就業人數的4.2%。

澳洲是中國的最大鐵礦砂供應國。儘管澳洲當局近來以國家安全為由，擋下中國在關鍵礦業的投資，中國仍然是澳洲礦場專案的投資國。