國際廢核武運動報告：去年全球核武支出增13%破紀錄 今年恐逾千億美元
衛報報導，2017年諾貝爾和平獎得主NGO國際廢除核武運動（ICAN）年度報告出爐，2023年全球核武支出預估已增加13%，相較2022年增加107億美元，破紀錄達到914億美元。
目前全球共9個核武國家都在增加相關支出，包括美國、俄羅斯、英國、法國、中國大陸、印度、巴基斯坦、北韓與以色列，其中中國預算為119億美元，是第2大支出國，但仍遠低於預算總額515億美元的美國。
第三大支出國俄羅斯總額為83億美元，英國和法國則依序居後。另外，印度、巴基斯坦和以色列缺乏核武狀況透明度，相關支出預估較為複雜。
自從ICAN開始調查各國核武支出5年以來，核武預算飆升34%，達到232億美元。期間美國增加45%支出，英國增加43%。
ICAN年度報告的作者之一斯奈德（Susy Snyder）警告，按照目前趨勢，2024年全球核武支出將超過1000億美元。
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