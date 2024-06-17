國際廢核武運動報告：去年全球核武支出增13%破紀錄 今年恐逾千億美元

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在極右派贏下近4成歐洲議會選票之後，宣布解散國民議會、重新選舉，這一令各界無比震撼的決定，究竟是為何？而原本在法國政治與輿論皆為邊緣、原本令多數法國人避之唯恐不及的極右派，又為什麼一步步擴張聲勢，如今甚至有望成為國會最大黨？要回答這些問題，必須先回頭檢視法國在近十幾年來所面對的種種社會挑戰，而馬克宏本人也責無旁貸……。

2024-06-17 09:28