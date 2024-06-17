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國際廢核武運動報告：去年全球核武支出增13%破紀錄 今年恐逾千億美元

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
國際廢除核武運動（ICAN）年度報告指出，2023年全球核武支出預估已增加13%，較2022年增加107億美元。圖為俄國軍隊12日進行戰術核武演練時，士兵安裝短程彈道飛彈畫面。美聯社
國際廢除核武運動（ICAN）年度報告指出，2023年全球核武支出預估已增加13%，較2022年增加107億美元。圖為俄國軍隊12日進行戰術核武演練時，士兵安裝短程彈道飛彈畫面。美聯社

衛報報導，2017年諾貝爾和平獎得主NGO國際廢除核武運動（ICAN）年度報告出爐，2023年全球核武支出預估已增加13%，相較2022年增加107億美元，破紀錄達到914億美元。

目前全球共9個核武國家都在增加相關支出，包括美國、俄羅斯、英國、法國、中國大陸、印度、巴基斯坦、北韓與以色列，其中中國預算為119億美元，是第2大支出國，但仍遠低於預算總額515億美元的美國。

第三大支出國俄羅斯總額為83億美元，英國和法國則依序居後。另外，印度、巴基斯坦和以色列缺乏核武狀況透明度，相關支出預估較為複雜。

自從ICAN開始調查各國核武支出5年以來，核武預算飆升34%，達到232億美元。期間美國增加45%支出，英國增加43%。

ICAN年度報告的作者之一斯奈德（Susy Snyder）警告，按照目前趨勢，2024年全球核武支出將超過1000億美元。

核武 美國 英國

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