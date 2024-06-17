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衛報：陸企借學術交流開發AI軍事技術 倫敦帝國理工學院叫停合作

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國國營研發企業旗下江蘇自動化研究所，企圖利用與倫敦帝國理工學院的合作計畫獲取人工智慧技術，投入發展「智能作戰基地」。圖為倫敦帝國理工學院一處大樓入口。新華社
中國國營研發企業旗下江蘇自動化研究所，企圖利用與倫敦帝國理工學院的合作計畫獲取人工智慧技術，投入發展「智能作戰基地」。圖為倫敦帝國理工學院一處大樓入口。新華社

衛報取得英國研究機構「英中透視」（UK-China Transparency）的調查報導，中國國營研發企業旗下江蘇自動化研究所，企圖利用與倫敦帝國理工學院的合作計畫獲取人工智慧技術，投入發展「智能作戰基地」，帝國理工學院與英國政府官員商議後終止合作協議。

江蘇自動化研究所隸屬杰瑞科技公司，是中國無人機軍艦的頂尖製造企業，該所2019年研擬和倫敦帝國理工學院簽署總額300萬英鎊合作協議，計畫在倫敦建設「未來數字海洋創新中心」（Future Digital Ocean Innovation Centre）。

但是在此之前，江蘇自動化研究所與倫敦帝國理工學院2名員工討論將新開發軟體投入軍事應用。儘管「未來數字海洋創新中心」表示其目標是「以民間應用」發展海事預測、電腦成像與智慧製造。

英中透視依據資訊公開法取得的電子郵件顯示，2018年11月一封中文信件中，一名自動化研究所主管向帝國理工學院教授表示，中心的目標之一是測試學院開發的應用軟體能否置入其「杰瑞先導員」（JariPilot）技術，應用領域包含「智能研究所、智能軍事基地和智能海洋」。

英中透視主任盾君山（Sam Dunning）表示，「調查證據顯示，倫敦帝國理工學院的專業知識與資源，與中國國家海軍作戰無人機研究項目有關」。

最終，2021年，這項合作在帝國理工學院與英國政府官員商議後叫停，學院並歸還已收到的50萬英鎊。

英中透視指出，類似的英中學術交流遍及大專院校領域，建議英國各機構和中國院校合作時應進行適當的盡職調查。

英國各部部長過去一年不斷警告，與中國的學術合作存在潛在安全風險。軍情五處（MI5）今年4月才警示各大院校，敵對國家正在鎖定能「實現其獨裁、軍事和商業優先目標」的敏感研究。

英國保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）談到，中國的大學研究機構和秉持獨立科學研究的英國大學不同。

主管 倫敦 英國

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