日本沖繩縣議會選舉 支持現任知事勢力未過半

日本沖繩縣第14屆議員選舉昨天投開票，總計13個選區中，有75人角逐48席議員，在野的自民黨與中立議員奪得28席，席次過半，支持知事玉城鄧尼的執政勢力則拿下20席。

日本放送協會（NHK）報導，根據開票結果，不支持玉城鄧尼的縣政在野黨自民黨，以及中立的日本維新會、公明黨等勢力，席次從選前的24席增加了4席，總共達28席，席次過半。

這是自2008年之後，以自民黨為主的勢力在沖繩縣議會睽違16年獲得過半席次。

另一方面，支持玉城鄧尼的共產黨、立憲民主黨、社民黨、地方性政黨沖繩社會大眾黨等的執政勢力，席次從原本的24席減少至20席，未獲得過半席次。

此前，支持玉城知事的縣政執政勢力在議會中占多數，但此次選舉過後情勢逆轉，玉城日後施政之際將面臨更多挑戰。

選舉結果出爐後，玉城今天清晨向媒體表示，「我將真誠地接受這個結果，必須反思過去推動政策的方式是否正確，以及需要努力之處。我對反對美軍普天間機場遷至名護市邊野古的立場毫不動搖。」

而這次選舉的投票率為45.26%，相較2020年的選舉下降了1.7個百分點，創史上新低。

琉球新報報導，玉城鄧尼2018年首度當選知事，並在2022年成功連任，目前正處於第二任期，這次選戰結果也被定位為對玉城執政的「期中考」。

選戰焦點議題包括以美軍普天間機場遷址到邊野古地區為主的美軍基地問題、沖繩縣經濟振興，及貧困孩童對策等玉城政府的施政成績。