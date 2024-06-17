英國將迎來新首相 外交面臨選邊站

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

英國選舉雖然多關心國內議題，但新首相上任後的外交難題也不少！包括北約、俄烏與以哈戰爭、中國與美國大選，英國都面臨選邊站或是要增加國際負擔的難題。此外，英國雖已脫歐，但近年來歐洲極右派聲浪逐漸崛起，英國與歐盟關係的遠近，也會影響蘇格蘭與英國的關係。

烏克蘭是否加入北約

根據《英國廣播公司》17日報導，英國將於7月4日舉行大選，目前外界看好在野黨工黨有機會大勝，實現政黨輪替。但無論下一任首相是誰，在聚焦國內議題的選舉完後，都將要面對困難的外交局勢。

首先新首相將迎來北約成立75周年，有關北約則有2個議題：是否讓烏克蘭加入，還有增加會員國貢獻？

像是北約主要的領導國美國，就希望烏克蘭不要正式加入，避免局勢升溫。但這就要維持之前間接金援烏克蘭的模式，不過工黨希望能重新檢視國防預算，因此若工黨順利執政，新首相就可能會想讓烏克蘭減少條件加入北約，但對於烏克蘭是否該加入北約，會員國之間仍沒有共識。

需提防川普上台

以哈戰爭方面，英國是否要資助聯合國駐巴勒斯坦辦公室，還有是否要繼續對違反國際法可能性逐漸提高的以色列進行軍售？在哈瑪斯去年10月攻擊以色列時，工黨黨魁史塔默相當支持以色列，可隨著巴勒斯坦的傷亡逐漸上升，工黨開始支持國際刑事法院對以色列的戰爭罪控訴，但上台之後還能繼續這樣的立場嗎？

保守黨與工黨在對中政策上類似，由於近年來普遍認為中國攻台決心增強，若中國真的攻台，政府願意對中國發動制裁嗎？要支持美國協防台灣嗎？如何支持？而美國此次大選有可能政黨輪替，英美兩國向來關係密切，若換成孤立主義的川普上台，英國準備好負擔北約更多預算了嗎？會支持川普要跟俄羅斯談判嗎？

最後，隨著歐盟逐漸右傾，對於多邊協議的歡迎程度就會下降，而英國雖然脫歐，但也與歐盟簽定一些經濟協定，英國國內主流民意雖是脫歐，但蘇格蘭仍希望與歐盟保持聯結，新政府上台後，與歐盟的互動距離，也會影響國內的政治是否穩定。

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