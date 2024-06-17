厄瓜多豪雨釀山崩 至少6死19傷

厄瓜多當局今天表示，南部旅遊勝地大雨引發山崩，造成至少6人死亡、19人受傷。

這起緊急情況發生在巴尼奧斯德阿瓜桑塔市（Banos de Agua Santa），這是屯谷拉瓦省（Tungurahua）風景如畫的地區，靠近活火山底部。

國家風險管理處（National Secretariat of RiskManagement）在發給媒體的訊息中表示：「由於該地區降雨，引發嚴重山崩，影響了人員和機械。」

風險管理處初步公布的死傷人數是6死、30失蹤、6傷，但下午失蹤者都已找到。

多個海濱度假勝地以及通往該地區的主要道路關閉。暴雨從昨晚一直持續到今天，阻礙了救援工作。

國家緊急機構ECU 911警告，「天氣條件不利於」清理道路。

居民向法新社提供的照片顯示，當地多條河流瀕臨氾濫。根據總統辦公室，其他地區也因大雨出現災損，全國共記錄到48起緊急情況。