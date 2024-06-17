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國防軍機半途故障 紐總理出訪日本改搭商業航班

中央社／ 威靈頓17日綜合外電報導

紐西蘭總理辦公室今天證實，搭載總理盧克森（Christopher Luxon）前往日本的紐西蘭國防軍飛機昨天故障，導致總理不得不改搭商業航班。

路透社報導，盧克森訪問日本4天，期間除將會見首相岸田文雄，也將花時間宣傳紐西蘭商業。

紐西蘭媒體報導，出這趟任務的波音757在大洋洲國家巴布亞紐幾內亞補充燃料時故障，商業代表團和媒體因此滯留首都莫士比港（Port Moresby），盧克森則是搭乘商業航班前往日本。

紐西蘭國防軍的兩架波音757機齡均超過30年，且一年比一年不可靠。

紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）今天告訴廣播電台「ZB新聞開講」（Newstalk ZB），持續出現飛航問題「實在很丟臉」，還說國防部考慮此後都讓盧克森和代表團搭商業航班。

紐西蘭國防軍不僅有裝備老舊的問題，還有留住足夠人才的問題。政府曾說雖然有意願增加國防支出，但鑒於國家面臨經濟阻力，國防部也在試著削減支出。

國防部 日本 紐西蘭

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