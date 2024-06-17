大馬學者：戰略模糊反映美中關係與印太權力平衡

南海情勢持續緊繃，馬來西亞學者分析指出，美國在南海與麻六甲海峽採取「戰略模糊」策略，反映美中關係複雜性與印太地區的微妙權力平衡態勢。

今年以來，中國和菲律賓頻頻在南海出現對峙和衝突場面，升高區域其他國家對中國的戒心，美國、澳洲、日本和菲律賓4月初在菲國巴拉望島西北近海的南海水域舉行首次聯合海軍演習；4國防長5月又在夏威夷舉行會談，宣布將合作保衛東亞和太平洋地區的航海自由與安全。

熟悉地緣政治情勢的環球亞洲諮詢（GAC）高級顧問薩米魯·阿瑞夫（Samirul Ariff Othman）在新海峽時報（New Straits Times）撰文指出，「戰略模糊」刻意利用模糊或不具體語言與政策，避免作出具體行動承諾，能讓國家保持靈活彈性，是地緣政治、地緣經濟與地緣戰略的關鍵策略。美國與中國在麻六甲海峽（Malacca Strait）及南海戰略航道的戰略模糊，反映出雙方當前的地緣政治關係。

薩米魯·阿瑞夫以南海為例分析，中國擴張其南海領土聲索，在爭議海域建設人工島礁與軍事設施。美國與盟友則透過執行「自由航行行動」（FONOPs），強化與區域國家的安全夥伴關係以反制中國。

他認為，針對如果與中國因主權問題在南海發生爭端，美國是否將履行捍衛盟邦與夥伴承諾，華府對此仍續採「戰略模糊」立場。這種「戰略模糊」目的在遏阻中國的侵略行為，且避免美國捲入可能升級為更大範圍衝突的直接對抗。

在應對麻六甲海峽情勢方面，薩米魯·阿瑞夫表示，美國立場亦復如此。這條位於馬來半島與印尼的蘇門答臘島之間的狹窄航道，是中國從中東到東亞運送石油與天然氣的重要航線，美國會在這個區域維持海軍軍力以確保航行自由與海事安全，但究竟將採取何種行動履行承諾以遏阻海盜及軍事侵略行為，華府也刻意採取戰略模糊政策。

他說，美國在這種戰略水道的戰略模糊政策，也反映美中關係的複雜性，以及印太地區微妙的權力平衡態勢。

他認為，美中兩國均尋求擴大影響力以捍衛國家利益，但不希望釀成直接對抗，進而導致公開衝突，尤其，美中兩國對其承諾及意圖維持戰略模糊，目的在藉此管控緊張情勢、避免事態升級，同時保留戰略彈性與嚇阻力量。

薩米魯·阿瑞夫強調，維護印太地區安全和平與穩定至關重要，而建立有效溝通、危機管理機制與信任措施能夠減緩「戰略模糊」所帶來的風險。