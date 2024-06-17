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智庫：地緣緊張凸顯核武角色 盼大國退一步省思

中央社／ 斯德哥爾摩16日綜合外電報導

瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）今天在年度報告中指出，隨著地緣政治關係惡化，原子武器的角色變得更為重要，敦促全球領袖「退一步思考及反省」。

法新社報導，斯德哥爾摩國際和平研究所表示，由於烏克蘭和加薩（Gaza）衝突導致國際關係緊張，管控核武的外交努力也受到重大挫折。

SIPRI的大規模殺傷性武器項的主任威爾弗雷德‧萬（Wilfred Wan）發表聲明說：「自冷戰以來，我們從未見過核武在國際關係中扮演如此重要的角色。」

SIPRI指出，2023年2月，俄羅斯宣布暫停參與2010年簽署的「新戰略武器裁減條約」（New START），這是限制美俄戰略核武力量最後僅存的條約。

SIPRI在報告中也提到，俄羅斯5月曾在烏克蘭邊界附近進行戰術核武演習。而自烏克蘭衝突爆發以來，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）升高了他的核武言論力道，他在2月的全國演說中警告，核武戰爭的風險「確實」存在。

此外，SIPRI還說，自以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月爆發戰爭後，美國與伊朗在2023年6月達成的一項非正式協議已遭推翻。

SIPRI表示，全球9個擁核國家也持續將其核武庫現代化，有些在2023年部署新的核武或具核能力的武器系統。這9個國家分別是美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、北韓和以色列。

SIPRI估算，截至今年1月，全球約有1萬2121枚核彈頭，其中約9585枚處於庫存以備使用；大約2100枚部署在彈道飛彈，保持「高度戰備」狀態。

這些核彈頭幾乎都屬於俄羅斯和美國，兩國合計持有全球近90%的核武，但外界首次認為中國也擁有一些處於高度戰備狀態的核彈頭。

SIPRI所長史密斯（Dan Smith）表示：「儘管隨著冷戰時期武器的逐步卸除，全球核彈頭總數持續下降；但令人遺憾的是，我們仍持續看到作戰核彈頭數量逐年增加。」

他補充說，這種趨勢可能會持續下去，未來幾年「可能加速」，「極其令人擔憂」。

研究人員還強調，在烏克蘭和加薩戰爭的影響之下，從軍備到國際安全的所有層面幾乎都受到影響，「全球安全情勢在過去一年持續惡化」。

史密斯說：「我們現正處於人類史上最危險的時期之一。希望世界大國後退一步思考並反省。最好是共同省思。」

俄羅斯 核武 烏克蘭

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