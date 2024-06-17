中國海警執法新規上路 對菲運補船採取管制措施
中國海警15日起實施執法新規，今晨一艘菲律賓運補船闖入南沙群島仁愛暗沙鄰近海域，中國海警稱依法對菲船隻採取「管制措施」。中方並指責其「故意危險接近中方正常航行船隻」，導致發生擦碰。
微信公眾號「中國海警」發布，5時59分，這艘菲律賓運補船無視中方多次嚴正警告，違反「國際海上避碰規則」，「以不專業方式，故意危險接近中方正常航行船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方」。
中菲已多次為了仁愛暗沙運補問題而有衝突。
中國海警15日起施行新發布的「海警機構行政執法程序規定」，允許在未經審判下拘留入侵中方定義的南海主權水域的外國人。但中國海警這則通報未說明今天採取何種措施。
菲律賓則是在15日向聯合國遞交申請，要求承認菲國在最靠近南海爭議地區島嶼的延伸大陸棚（ECS）主張。菲律賓與中國在南海的海上主權爭端日益激烈。
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