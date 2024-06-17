快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1星座「逆轉人生」 財富突飛猛進

疑酒後起衝突…釣蝦場爆口角 17歲少年持刀殺死陸軍士兵

中國第六代導演的墮落？：王小帥與胡波爭議事件

印度依然不選邊 未簽烏克蘭和平峰會公報

中央社／ 新德里17日專電

烏克蘭和平峰會16日落幕，80個與會國家簽署聯合公報。印度雖有參與峰會，但維持之前不選邊的立場，未在這份帶有譴責俄羅斯意味的聯合公報上簽字。

烏克蘭和平峰會15日至16日在瑞士的布爾根施托克（Burgenstock）舉行，印度由外交部主管西方事務副部長卡普（Pavan Kapoor）率團與會。

但印度外交部昨晚發布新聞稿稱，印度與烏克蘭和平峰會發布的任何公報或文件，均無關聯。

根據新聞稿，印度參與烏克蘭和平峰會符合自身的一貫方針，也就是透過對話和外交手段，為衝突尋找長久且和平的解決之道，印度相信這需要衝突雙方之間的真誠與務實接觸，才可能實現。

印度外交部說，新德里將繼續與俄烏以及其他利益攸關方保持連繫，為早日實現和平共同努力。

烏克蘭和平峰會共有90多國派代表參加，但只有80國在聯合公報上簽字。

聯合公報形容俄烏戰事是「俄羅斯針對烏克蘭的戰爭」，敦促雙方展開停戰對話，力挺維持烏克蘭的獨立和領土完整，而且援引了聯合國大會第ES-11/1號與第ES-11/6號決議。

這兩份決議分別譴責俄羅斯侵略烏克蘭，以及要求俄羅斯立即從烏克蘭撤軍，要求追究發生在烏克蘭境內的戰爭罪行。

基於歷史情誼以及不結盟、多重選擇等思維，印度自俄烏開戰以來，未曾公開點名譴責俄羅斯，也不參與針對俄羅斯的國際制裁。

印度早在2000年即已與俄羅斯建立戰略夥伴關係，雙方軍事合作可追溯至蘇聯時期。1971年印巴戰爭期間，蘇聯也曾派出艦隊支援印度。

印度總理莫迪（Narendra Modi）曾多次分別與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，重申盼見雙方透過對話與外交手段解決爭端、終止戰事。

俄羅斯 印度 烏克蘭

延伸閱讀

北京雖缺席烏克蘭和平峰會 澤倫斯基：「中國能幫我們」

和平峰會落幕 澤倫斯基：若俄撤軍「明天」就和談

印度股帶勁 後市可期

烏克蘭和平峰會落幕…公報敦促俄烏展開停戰對話這些與會國家未列入

相關新聞

傳劇烈槍聲 俄6犯人持刀挾持看守人員 遭肅清「部分與IS有關」

路透、美聯社16日引述俄羅斯媒體報導，俄國南部頓河畔羅斯托夫市一處審前拘留設施，有6名犯人一度持刀挾持至少2名看守人員作...

【專家之眼】中菲南海爭議

近來美中關係跌宕起伏，在南海地區美國的角色同樣吃重，以至於中國與菲律賓不斷對峙，增添南海的不安。

法國政盪 左翼聯盟內訌

法國極端左翼領袖梅蘭雄對黨內溫和派發動整肅，導致四個左翼政黨成立的聯盟「新人民陣線」（NPF）在組成不到兩天後就顯露破裂...

日本防長木原稔計畫7月訪英 商討3國推動的新一代戰機開發

日本防衛大臣（國防部長）木原稔正考慮7月下旬訪問英國，與英國國防大臣夏普斯舉行會談，預料會談議題攸關日本、英國、義大利這...

因致命暴動而關閉…新喀里多尼亞國際機場將重啟 宵禁時間也縮短

（中央社新喀里多尼亞首府努美阿16日綜合外電報導）法屬新喀里多尼亞高級專員公署表示，上月因連串致命暴動而關閉的國際機場，...

海洋法公約允許的最大範圍 菲律賓向聯合國申請擴展南海大陸棚

菲律賓今天向聯合國遞交申請，要求承認菲國在最靠近南海爭議地區島嶼的延伸大陸棚（ECS）主張。菲律賓與中國在南海的海上主權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。