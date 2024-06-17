美擬地獄景象挫中共犯台 媒體：數十項計劃進行中

美軍將領近期強調將以無人武器把台海變成「地獄」，挫敗中共對台進攻。海軍新聞今天分析，美國近年購買、開發無人武器系統，約有數十項計劃，以在台海打造強大打擊力。

美國華盛頓郵報（Washington Post）10日引述美國印太司令帕帕羅（Adm. Samuel Paparo）的訪問報導，美軍「地獄景象」（Hellscape）計劃將以數千架無人武器痛擊中共意圖穿越台海的入侵軍力，爭取部署協防台灣的時間。他說，這將會是中共犯台成功或失敗的關鍵。

美國國防部對於帕帕羅的談話至今沒有更多公開說明，國防部副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）12日記者會被問到相關問題。她說：沒有其他的補充。

海軍新聞（Naval News）今天報導，美國國防部有數十項計劃，有些屬於「複製者」（Replicator）計劃的一部分，有些是單獨的計劃。都是假設一旦發生戰爭，印太地區將可運用大量無人武器系統，「地獄景象」願景非常明確。

報導指出，美軍將台海變成「地獄景象」有兩個目的。第1是阻礙共軍入侵，造成共軍最大傷害，讓美軍和盟友有足夠時間在西太平洋建立部隊；第2是收集敵軍情報，並確保美軍和盟友在全球衛星定位系統（GPS）、情報收集可能受敵軍干擾的狀況下，仍能順利作戰。

海軍新聞指出，前印太司令阿基里諾（JohnAquilino）去年8月首先提出「地獄景象」概念，同時間國防部宣布將在1年半至2年內部署數千架無人機的「複製者」計劃，這項計劃開發的新技術將用於「地獄景象」，兩者密切相關。

根據報導，「複製者」計劃包括開發供無人武器充電，確保數據安全傳輸的電池，美國海洋動力科技（Ocean Power Technologies）能源公司正在開發這樣的配備；另，這家公司已研發具掃除水雷等功能的無人掃雷艇（Wave Adaptive Modular Vessel），可能納入「複製者」計劃。

報導也提到美軍已經採購的單向攻擊自殺式無人機，包括美國空境公司（AeroVironment）的彈簧刀600（Switchblade 600），和以色列武器公司UVision開發的Hero-120。美軍陸戰隊去年展示將Hero-120安裝在長程水面艦艇（Long-Range Unmanned SurfaceVessel，LRUSV）的概念，顯示整合無人武器系統的可能性。LRUSV的研發也是讓「地獄景象」成真的一部分。

位於巴黎的海軍新聞報導，美國和盟友可能在中共犯台前幾週或幾天掌握動向，能快速啟動部署無人武器。美國已在菲律賓部署MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper），去年在太平洋部署無人水面艦艇（USV）。

根據報導，無人武器的快速部署可透過大型運輸機、艦艇或潛艦完成。美國國防部的國防先進研究計畫局（Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA）近期選擇6家公司進一步開發無需地面設施、可自船上發射的無人機。另外，美國海軍已完成自維吉尼亞級核動力攻擊潛艦發射無人水下載具（UUV）的測試。

在收集情報方面，報導說，美國海軍海上系統司令部（Naval Sea Systems Command，NAVSEA）今年初測試使用無人機收集情報，包括美國公司Saildrone的Surveyor SD-3000、德事隆集團（Textron）的Aerosonde無人機，能幫助美國在戰事初期前幾天得到完整的圖像。

報導假想，衝突發生時，美軍將能透過衛星、高空長航時無人機平台（HALE UVAs）提供的網路、及海軍整合訊息機制「超越計畫」（Project Overmatch），從陸地、海底、及部署第一島鏈外的無人機母艦發射無人武器，攻擊穿越台海的兩棲艦隊；自殺無人機可消耗地對空飛彈；無人水面艦艇、無人機、無人水下載具，可分散數百英里，大範圍搜集敵軍的情報。實際作戰的細節仍是機密。