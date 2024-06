【專家之眼】中菲南海爭議

近來美中關係跌宕起伏,在南海地區美國的角色同樣吃重,以至於中國與菲律賓不斷對峙,增添南海的不安。

菲律賓曾是美國殖民地,1951年8月,美菲簽訂聯防條約,雙邊關係緊密。在1999年,菲方派遣了快退役的馬德雷山號戰車登陸艦,故意坐灘於仁愛暗礁。在前總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)的6年 (2018-2022) 任期內,北京與馬尼拉關係尚好,當時中國海警允許菲方繼續向馬德雷山號運送補給,但日後當兩國關係惡化,中方就封鎖補給船建材的運輸路徑。

由於中國勢力的崛起與美中關係的惡化,自2022年6月小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr)就任總統以來,在美方的慫恿之下,菲律賓的外交政策已經有180度的轉變,不僅扭轉前任總統親中的政策,還重啟與美國的聯盟,並開始高調譴責北京入侵馬尼拉的200海里專屬經濟區。

當前許多菲國的民調都顯示,雖然部分民眾憂慮會被捲入地緣政治鬥爭,但絕大多數菲律賓人都主張親美,並有高達84%的菲律賓人認為,小馬可仕政府應該與美國合作,捍衛菲律賓在南海的主權。

2023年2月,菲律賓決定將境內四個軍事基地開放給美軍,包括三個面向台灣、一個面向南海的軍事基地,以至於美菲關係升溫,中方也更警覺。5月小馬可仕訪問美國,事前還親自旁觀美菲「肩並肩」軍演。由於在台灣附近的軍事基地與活動,是有被捲入兩岸戰爭的風險,也是菲方重要的考量。

由於菲律賓的戰略位置極佳,對於任何有意涉入印太地區的國家,都有至關重要的戰略價值,因此美中兩國都十分重視菲律賓。當前小馬可仕的戰略,是在不過度依賴任何一個大國的情況下,最大限度地擴大與所有大國關係的多向外交政策。菲方努力與美國及其盟國深化關係,以便增加與中國打交道時的談判籌碼。雖然如此,小馬可仕也不希望與北京脫鉤,並保持穩定的關係。

2023年2月,美國國防部長表示,他國若在南海任何地方對菲律賓軍隊、飛機和公務船隻發動武力攻擊,美國將根據美菲「共同防禦條約」第4條,對菲律賓啟動防禦承諾。2024年3月,美菲防長通話重申《美菲共同防禦條約》適用於南海,更激化了南海的緊張程度。此外,美軍還宣布在6月26日至8月2日間進行一場有29國、超過2萬5000人參加的2024環太平洋演習(RIMPAC 2024),屆時有40艘水面艦艇、3艘潛艇、14國陸軍部隊、150多架飛機參演,擺出的陣式相當驚人。

不過,針對中國近日發布,將落實2021年通過的《中國海警法》新規,允許海警船對中國海域內的外國船隻開火,包括與菲律賓、越南等國有主權爭議的南海海域,鐵歐多洛防長則指責中國挑釁,並稱中國若對外國船隻開火,不僅違反《聯合國海洋法公約》(UNCLOS),也違反聯合國憲章規定,各國有責任避免動用武力,特別是在非法聲索海上主權時。

在長達數月的領土爭端中,根據北京6月15日生效的新《海警機構行政執法程序規定》,涉嫌侵入中國主權領海或海域的外國嫌疑人,可以不經審判拘留30至60天,引起菲方抗議,並稱這種行動沒有法律依據,並將訴諸國際海洋法庭(International Tribunal on the Law of the Sea, Itlos)來反擊。小馬科仕總統的立場也很強硬,並以啟動美菲協防條約來要脅。

綜上所述,由於馬德雷山號不可能永遠持續下去,屆時菲律賓將被迫在船隻快將沉沒時,撤離駐紮在上面的海軍陸戰隊,此乃中方的持久戰意圖,但中菲關係仍日益緊張。但爭議的問題未解,只是加以擱置或壓抑,這種狀況能維持多久,還有待美中兩大國各自的影響力而定。