【專家之眼】中菲南海爭議

近來美中關係跌宕起伏，在南海地區美國的角色同樣吃重，以至於中國與菲律賓不斷對峙，增添南海的不安。

菲律賓曾是美國殖民地，1951年8月，美菲簽訂聯防條約，雙邊關係緊密。在1999年，菲方派遣了快退役的馬德雷山號戰車登陸艦，故意坐灘於仁愛暗礁。在前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的6年 (2018-2022) 任期內，北京與馬尼拉關係尚好，當時中國海警允許菲方繼續向馬德雷山號運送補給，但日後當兩國關係惡化，中方就封鎖補給船建材的運輸路徑。

由於中國勢力的崛起與美中關係的惡化，自2022年6月小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）就任總統以來，在美方的慫恿之下，菲律賓的外交政策已經有180度的轉變，不僅扭轉前任總統親中的政策，還重啟與美國的聯盟，並開始高調譴責北京入侵馬尼拉的200海里專屬經濟區。

當前許多菲國的民調都顯示，雖然部分民眾憂慮會被捲入地緣政治鬥爭，但絕大多數菲律賓人都主張親美，並有高達84%的菲律賓人認為，小馬可仕政府應該與美國合作，捍衛菲律賓在南海的主權。

2023年2月，菲律賓決定將境內四個軍事基地開放給美軍，包括三個面向台灣、一個面向南海的軍事基地，以至於美菲關係升溫，中方也更警覺。5月小馬可仕訪問美國，事前還親自旁觀美菲「肩並肩」軍演。由於在台灣附近的軍事基地與活動，是有被捲入兩岸戰爭的風險，也是菲方重要的考量。

由於菲律賓的戰略位置極佳，對於任何有意涉入印太地區的國家，都有至關重要的戰略價值，因此美中兩國都十分重視菲律賓。當前小馬可仕的戰略，是在不過度依賴任何一個大國的情況下，最大限度地擴大與所有大國關係的多向外交政策。菲方努力與美國及其盟國深化關係，以便增加與中國打交道時的談判籌碼。雖然如此，小馬可仕也不希望與北京脫鉤，並保持穩定的關係。

2023年2月，美國國防部長表示，他國若在南海任何地方對菲律賓軍隊、飛機和公務船隻發動武力攻擊，美國將根據美菲「共同防禦條約」第4條，對菲律賓啟動防禦承諾。2024年3月，美菲防長通話重申《美菲共同防禦條約》適用於南海，更激化了南海的緊張程度。此外，美軍還宣布在6月26日至8月2日間進行一場有29國、超過2萬5000人參加的2024環太平洋演習（RIMPAC 2024），屆時有40艘水面艦艇、3艘潛艇、14國陸軍部隊、150多架飛機參演，擺出的陣式相當驚人。

不過，針對中國近日發布，將落實2021年通過的《中國海警法》新規，允許海警船對中國海域內的外國船隻開火，包括與菲律賓、越南等國有主權爭議的南海海域，鐵歐多洛防長則指責中國挑釁，並稱中國若對外國船隻開火，不僅違反《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），也違反聯合國憲章規定，各國有責任避免動用武力，特別是在非法聲索海上主權時。

在長達數月的領土爭端中，根據北京6月15日生效的新《海警機構行政執法程序規定》，涉嫌侵入中國主權領海或海域的外國嫌疑人，可以不經審判拘留30至60天，引起菲方抗議，並稱這種行動沒有法律依據，並將訴諸國際海洋法庭（International Tribunal on the Law of the Sea, Itlos）來反擊。小馬科仕總統的立場也很強硬，並以啟動美菲協防條約來要脅。

綜上所述，由於馬德雷山號不可能永遠持續下去，屆時菲律賓將被迫在船隻快將沉沒時，撤離駐紮在上面的海軍陸戰隊，此乃中方的持久戰意圖，但中菲關係仍日益緊張。但爭議的問題未解，只是加以擱置或壓抑，這種狀況能維持多久，還有待美中兩大國各自的影響力而定。