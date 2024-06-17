法國政盪 左翼聯盟內訌

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

法國極端左翼領袖梅蘭雄對黨內溫和派發動整肅，導致四個左翼政黨成立的聯盟「新人民陣線」（NPF）在組成不到兩天後就顯露破裂跡象，為法國動盪政局再添變數。

「不屈法國」（La France Insoumise）黨魁梅蘭雄15日對黨內主張團結的溫和派進行整肅，引起其他左翼領導人的強烈反彈，社會黨黨魁富爾（Olivier Faure）稱此舉「令人不恥」。

一般預料，新人民陣線的成立可能重創親馬克宏候選人的前景，使其更難取得7 月7日舉的第二輪選舉資格，但NPF鬧內鬨的跡象將使選情更加複雜。法國將在6月30日第一輪選舉。

在法國，無論是極右或極左翼都主張大規模支出，卻不管財源從何而來，如今可能出現極右翼政府已使金融市場驚慌失措，導致股債市在本周大跌。

四個左翼政黨在密集協商後，才在上周四（13日）同意成立新人民陣線。這些政黨在經濟、歐盟政策及烏克蘭等問題上嚴重分歧，但願摒棄歧見成立新聯盟，以盡量提高其對抗雷朋領導的極右翼政黨國民聯盟（ Rassemblement National） 的機率。

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