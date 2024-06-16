傳劇烈槍聲！俄6犯人持刀挾持看守人員 遭肅清「部分與IS有關」
路透、美聯社16日引述俄羅斯媒體報導，俄國南部頓河畔羅斯托夫市一處審前拘留設施，有6名犯人一度持刀挾持至少2名看守人員作為人質，其中若干犯人與極端組織伊斯蘭國（IS）有關聯。俄羅斯聯邦監獄管理局隨後指出，涉案犯人已被「肅清」，人質平安獲救。
根據數個俄羅斯Telegram頻道上的影片，現場可聽到劇烈槍聲。
先前，俄國Telegram頻道Baza指出，犯人破壞牢房窗戶的柵欄後走進看守室，至少挾持2名人員。俄聯邦監獄管理局此前曾稱，羅斯托夫州一處審前拘留中心2名職員被劫為人質，不過該設施照常運作，情況在控制範圍內。
俄國官媒說，其中部分犯人已被控涉嫌恐怖主義，包括和IS有聯繫。俄國國際傳真社、塔斯社指出，犯人曾提出自由通行和給予車輛的要求；有匿名執法單位消息人士說，6名犯人當時占據該設施中庭，持有摺刀、橡膠棍、消防斧等武器。當地官員說，曾和犯人協商釋放人質。
法新社指出，俄國已是數起伊斯蘭聖戰組織承認發動攻擊的目標。例如在3月22日，莫斯科近郊一處音樂廳曾遭槍擊恐攻，至少144人喪命，傷者數百人。事後包括4名攻擊嫌犯等逾20人被捕；IS承認犯案。
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