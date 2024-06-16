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6罪犯闖警衛室…俄羅斯南部拘留所爆挾持獄警案 特種部隊擊斃人犯

中央社／ 莫斯科16日綜合外電報導
俄羅斯媒體指出，俄國特種部隊今天突襲南部羅斯托夫市（Rostov）一處拘留所，擊斃挾持人質的數名人犯，2位被脅持的獄警因此獲釋，部分遭擊斃人犯跟激進組織伊斯蘭國有關。歐新社
俄羅斯媒體指出，俄國特種部隊今天突襲南部羅斯托夫市（Rostov）一處拘留所，擊斃挾持人質的數名人犯，2位被脅持的獄警因此獲釋，部分遭擊斃人犯跟激進組織伊斯蘭國有關。歐新社

俄羅斯媒體指出，俄國特種部隊今天突襲南部羅斯托夫市（Rostov）一處拘留所，擊斃挾持人質的數名人犯，2位被脅持的獄警因此獲釋，部分遭擊斃人犯跟激進組織伊斯蘭國有關。

路透社報導，在社群媒體Telegram平台發布的影片中，可聽見事發現場有激烈槍聲。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）引用俄國聯邦監獄管理局（Federal Penitentiary Service）的聲明報導，「罪犯已被殲滅。遭挾持的拘留所人員已獲釋，他們沒有受傷」。

Telegram平台的Baza頻道指出，有6名人犯破壞囚房窗戶的欄杆，並闖入警衛室挾持至少2位獄警作為人質。這群囚犯之中，有些人已被判決犯下恐怖主義罪行。

俄國官方媒體報導，部分人犯被控犯下恐怖主義罪行，包括跟呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）有所聯繫。俄國首都莫斯科近郊一座音樂廳3月遭到恐怖攻擊，造成超過140人喪命，當時ISIS-K聲稱犯案。

聯邦監獄管理局於Telegram發文說，「該機構目前恢復正常運作，情勢已獲得控制」，並提到執法當局在現場待命。

根據案發現場的照片，這座拘留所周圍的道路被封閉。國際傳真社報導稱，這些人犯脅持人質時，要求當局提供車輛並讓他們離去。

人質 伊斯蘭國 俄羅斯 恐怖主義 挾持 特種部隊 監獄

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