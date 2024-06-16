快訊

民眾黨張凱鈞見國台辦副主任 民眾黨急聲明：個人名義非代表黨中央

府中站乘客嚇壞...男持20公分銼刀車廂內「磨刀」 警察派5人壓制帶回

包裝到票據都做得出來！廣州高仿品業一條龍 1萬高仿包當8萬正品賣

因致命暴動而關閉…新喀里多尼亞國際機場將重啟 宵禁時間也縮短

中央社／ 新喀里多尼亞首府努美阿16日綜合外電報導
法屬新喀里多尼亞高級專員公署表示，上月因連串致命暴動而關閉的國際機場，明天將重新開放，宵禁時間也會縮短。圖為新喀裡多尼亞努美阿的抗議活動中煙霧升起。美聯社資料照
法屬新喀里多尼亞高級專員公署表示，上月因連串致命暴動而關閉的國際機場，明天將重新開放，宵禁時間也會縮短。圖為新喀裡多尼亞努美阿的抗議活動中煙霧升起。美聯社資料照

法屬新喀里多尼亞高級專員公署表示，上月因連串致命暴動而關閉的國際機場，明天將重新開放，宵禁時間也會縮短。

法新社報導，高級專員公署今天表示，已決定重新開放機場，且「從週一（17日）起，宵禁延至晚間8時（原本是從下午6時）開始」。

新喀里多尼亞宣布投票改革，允許居住新喀里多尼亞長達10年的法國居民參與省級選舉，引發獨派不滿，5月13日爆發暴動之後，當局宣布實施關閉機場與宵禁等措施。

新喀里多尼亞的原住民卡納克族擔心此舉會稀釋他們的選票，使得最終贏得獨立的希望遙不可及。

路障、與警察的小衝突和搶劫造成9人死亡、數以百計人受傷，並造成數以億計歐元的損失。

高級專員公署表示，拉東突塔國際機場（La Tontouta International Airport）與首府努美阿（Noumea）間一條先前遭示威者封路的高速公路重新開放，拉東突塔國際機場航班才得以全面恢復。

先前拉東突塔國際機場僅起降少數特殊豁免的航班。

與此同時，高級專員公署補充說，「鑑於情勢改善，也為了讓生活逐步恢復正常」，每天持續到上午6時的宵禁時間也有縮短。

法國總統馬克宏12日宣布，由於國會提前選舉，將「暫停」引發新喀里多尼亞暴亂的投票改革。

宵禁 機場 法國 航班

延伸閱讀

LV 全球首座機場貴賓室！必去四大亮點：坐落哈馬德國際機場、攜手米其林三星主廚 Yannick Alléno

不滿簽證逾期遭罰款？女子一言不合脫光光 全裸闖海關畫面太驚嚇

女星機場耍大牌！「電梯要淨空」才搭 旅客回嗆：你誰啊

逾兩周動亂未歇…新喀里多尼亞首府機場 關閉時間延至6月3日

相關新聞

飛行中窗戶現裂痕！荷蘭皇家航空空中折返成田機場 機型又是波音787-9

荷蘭皇家航空（KLM）一架客機今天從日本成田機場起飛後，因為駕駛艙的窗戶出現裂痕，折返成田機場，所幸無人受傷

加大鎮壓本國科學家！俄羅斯學家入境美國難度大增 赴美簽證頻遭拒

俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭，當時約有9000名俄羅斯科學家聯名簽署了一封反對侵略戰爭的公開信。從那時起，俄羅斯當局開始加大對本國科學家的鎮壓力度…

因致命暴動而關閉…新喀里多尼亞國際機場將重啟 宵禁時間也縮短

（中央社新喀里多尼亞首府努美阿16日綜合外電報導）法屬新喀里多尼亞高級專員公署表示，上月因連串致命暴動而關閉的國際機場，...

海洋法公約允許的最大範圍 菲律賓向聯合國申請擴展南海大陸棚

菲律賓今天向聯合國遞交申請，要求承認菲國在最靠近南海爭議地區島嶼的延伸大陸棚（ECS）主張。菲律賓與中國在南海的海上主權...

黨魁拒絕支持加薩無條件停火 英國工黨恐流失穆斯林選票

雖然加薩距離風景如畫的英國約克郡山谷（Yorkshire Dales）相當遙遠，以哈戰爭仍可能影響英格蘭北部的英國大選選...

今年不曬自家娃！威廉王子父親節「念舊」 發布1984年這張照片

英國天空新聞報導，英國王儲威廉王子的官方Instagram帳號16日發布威廉幼時和當時還是王儲的父親查理三世一起踢足球的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。