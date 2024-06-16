海洋法公約允許的最大範圍 菲律賓向聯合國申請擴展南海大陸棚

菲律賓今天向聯合國遞交申請，要求承認菲國在最靠近南海爭議地區島嶼的延伸大陸棚（ECS）主張。菲律賓與中國在南海的海上主權爭端日益激烈。

法新社報導，在今天遞交的文件中，馬尼拉聲稱有權「確定其大陸棚的外部界限」，到西部巴拉望島（Palawan）外海350海里（648公里），這是聯合國海洋法公約（UNCLOS）允許的最大範圍。

菲律賓外交部助理部長阿爾弗雷斯（Marshall Louis Alferez）說：「從我們的群島延伸到聯合國海洋法公約允許的最大範圍內的海底和底土，蘊藏著龐大的潛在資源，這將使我們的國家和我們的世世代代受益」。

負責海事和海洋事務的阿爾弗雷斯說：「今天，我們透過延伸大陸棚權利，來展現勘探和開發自然資源的專屬權利，藉此確保我們的未來」。