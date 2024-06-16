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黨魁拒絕支持加薩無條件停火 英國工黨恐流失穆斯林選票

中央社／ 英國凱里16日綜合外電報導
儘管工黨（Labour）預計將在7月4日大選中在全國各地拿下多數席位，但黨魁施凱爾（圖）拒絕支持加薩無條件停火，導致他與曾經忠實的穆斯林支持者出現立場分歧。美聯社
儘管工黨（Labour）預計將在7月4日大選中在全國各地拿下多數席位，但黨魁施凱爾（圖）拒絕支持加薩無條件停火，導致他與曾經忠實的穆斯林支持者出現立場分歧。美聯社

雖然加薩距離風景如畫的英國約克郡山谷（Yorkshire Dales）相當遙遠，以哈戰爭仍可能影響英格蘭北部的英國大選選情，許多當地穆斯林選民都對工黨的立場感到憤怒。

法新社報導，儘管工黨（Labour）預計將在7月4日大選中在全國各地拿下多數席位，但黨魁施凱爾（Keir Starmer）拒絕支持加薩無條件停火，導致他與曾經忠實的穆斯林支持者出現立場分歧。

這類分歧可能影響擁有大量穆斯林人口選區的「邊緣席位」（marginal seat，指競爭激烈、勝負差距不大的席位），如約克郡的凱里（Keighley）和伊爾克利（Ilkley）。

2019年，英國有約4/5穆斯林投票給工黨，強化了1950年代和1960年代巴基斯坦工人大規模移民後建立的歷史性連結。

但近日的民調顯示，約有1/5穆斯林選民將改變立場。

工黨國會議員候選人葛羅根（John Grogan）在凱里的競選辦公室表示：「這絕對是個問題…但隨著競選活動持續進行，我對於能夠留住大部分穆斯林選票充滿信心。」

他告訴法新社：「在凱里，清真寺擁有中立的政治立場。在英格蘭北部的一些城鎮，清真寺會說『不要投票給任何一個主要政黨』。」

理論上，如果有足夠選民拋棄工黨，轉而支持其他候選人，比如將加薩議題當作競選重點的獨立候選人夏比爾（Vasim Shabir），保守黨（Conservative Party）就可以保住席位。

夏比爾告訴法新社，加薩的情況激起許多政治冷感者的熱情，「我們想成為破壞者。我想改變選舉。」他也強調，他的目標是阻止工黨獲勝。

大選 巴基斯坦 投票 民調 穆斯林 英國

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