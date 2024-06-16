懷孕22週後「墮胎等於殺人」…巴西國會推嚴苛墮胎法 大批民眾反對示威

巴西今天有數以千計女性上街抗議聯邦眾議院近日提出的一項法案，內容規範婦女懷孕22週以後墮胎等同於殺人，並可判處6年至20年徒刑。

路透社報導，示威者沿著巴西東南部大城聖保羅（Sao Paulo）市中心的包利斯塔大道（Paulista Avenue）遊行，並舉著抗議該法案的標語，他們稱這是數十年來對婦女生育權最嚴苛的做法。

各個年齡層的民眾，包括許多退休人士及孩童，都走上街頭高喊「孩童不是母親，強暴犯不是父親」。

目前在巴西，只有遭受強暴、胎兒畸形或母親性命面臨危險等情況才允許墮胎。如果基督教福音派議員支持的這項法案成為法律，強暴受害者於懷孕22週後墮胎會被視為殺人。

女權團體批評這項法案比巴西對於強暴犯的處罰更嚴厲，她們也認為，立法後會對被家庭成員施虐的孩童有極大影響。這些孩童往往對認為自身是犯罪受害者一事缺乏理解，因此經常較晚才發現自己懷孕。

巴西左派總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）稱該法案「瘋狂」，還說他的政府會捍衛現行法律，懲罰強暴犯並尊重受害者。

魯拉於七大工業國集團（G7）峰會的記者會表示：「想要對婦女施行比強暴犯更重的處罰，實在瘋狂。」

巴西國會下議院聯邦眾議院近日繞過委員會討論，直接將這項法案送入院會，減少針對法案的辯論，使巴西各大城市在13日爆發抗議活動。