還沒抵達就流出、美軍急部署作為回應？事實核查俄艦隊到訪古巴2討論：均為假

四艘俄羅斯海軍艦艇，包括一艘核動力潛艇和一艘護衛艦抵達古巴，計劃在加勒比海進行聯合軍演。

俄海軍艦隊包括配備了先進武器的「戈爾什科夫海軍上將」護衛艦和「喀山」號核潛艇，已於周三（6月12日）早上抵達哈瓦那港。

哈瓦那距離佛羅裡達州只有大約145公裡（90英裡），莫斯科將艦艇部署在如此靠近美國海岸的地方被視為一種具挑釁意味的武力展示。

眼下莫斯科與華盛頓之間因俄羅斯全面入侵烏克蘭造成的緊張關係將進一步加劇。美國總統拜登最近批准烏克蘭使用美國武器對俄羅斯境內進行打擊。

在俄羅斯軍艦抵達古巴前幾天，網上就已傳出據稱是「『戈爾什科夫海軍上將』護衛艦抵達哈瓦那港」的圖片和影片。

另一段影片則聲稱內容是關於「美國部署軍隊以應對俄羅斯威脅」。

德國之聲對這些影片的真實性進行了核查。

影片以舊充新

待核查：一段影片據稱顯示的是俄羅斯護衛艦「戈爾什科夫海軍上將」號抵達古巴。

影片中，一艘灰色護衛艦正在靠近港口。背景中可以看到哈瓦那的地標建築，如聖卡洛斯德拉卡巴尼亞城堡（San Carlos de la Cabaña fortress）和德爾波多黎各大道（del Puerto Avenue）。最近幾日，這段影片在社交媒體平台上以多種語言被廣泛分享，包括西班牙語、德語、俄語、阿拉伯語和英語等。

該影片的一個版本於6月10日發布在平台X上，標題為「攜帶鋯石高超音速導彈的俄海軍護衛艦『戈爾什科夫海軍上將』今日抵達古巴首都」，截至本文發布已吸引了大約16.6萬次觀看。

平台X上另一則德語帖子為該影片配了類似標題，獲得約3.5萬次觀看。另有多個包含相同影片的帖子均獲得了數萬次點擊量。

德國之聲事實核查：為假。

雖然影片內容確實是「戈爾什科夫海軍上將」護衛艦停靠在哈瓦那港不假，但它與今年6月12日俄海軍艦隊到訪古巴無關。

在使用TinEye（一種核查工具）對影片截圖進行反向圖片搜索後發現，該影片展示的實際是同一艘護衛艦於2019年到訪哈瓦那的畫面。美聯社於2019年6月發布了該影片的更長版本，可在YouTube上找到。

美國用部署軍隊回應俄羅斯威脅？

待核查：一段影片內容顯示美國因俄軍艦隊到訪哈瓦那而進行軍隊部署。

另一段在多個平台上傳播的影片，據稱其內容顯示的是美國軍機和直升機在佛羅裡達州邁阿密的一處海灘上空飛行。

其中一則影片吸引了大約200萬次觀看，並為影片配文如下：「為應對俄羅斯軍艦和核動力潛艇的威脅，美國海軍現已在邁阿密進行部署！」

德國之聲事實核查：為假。

盡管據報道美軍確已部署艦艇和無人機以跟蹤和監視俄羅斯艦隊，但上述影片實際展示的是另一個之前的、於此毫不相關的行動。對影片中場景截圖進行的反向搜索顯示，該影片實際於5月發布在TikTok上。

該影片展示的應該是美國海軍在今年陣亡將士紀念日上進行的飛行表演。網上有許多相似的影片，取景於同一地點，由當時在場的人拍攝，並在表演結束後不久發布。

美國官員表示會嚴肅看待俄軍艦艇到訪古巴並保持密切關注，但並不認為此次軍演對美國構成軍事威脅。

結論：俄海軍抵達古巴參加在加勒比海的聯合軍演在網上引發了有關美俄緊張局勢升級可能性的討論。

俄羅斯艦隊抵達古巴首都哈瓦那後，一些斷章取義的影片在網上傳播開來。其中一段聲稱展示了俄軍艦到訪哈瓦那的影片經核查用的是2019年的舊影片進行冒充；另一段據稱是關於美國以軍隊部署應對俄羅斯威脅的影片實則取自另一個毫不相關的影片片段，均為假信息。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】