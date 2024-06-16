阿曼斡旋換囚 2瑞典人1伊朗前官員獲釋

伊朗和瑞典今天宣布進行囚犯交換，瑞典釋放一名因參與1980年代大規模殺害政治犯而被定罪的前伊朗官員，伊朗則釋放境內關押的兩名瑞典人。

法新社和路透社報導，這場換囚行動是由阿曼斡旋而成。

伊朗通訊社（IRNA）電視台畫面顯示，現年63歲的伊朗前監獄官員諾利（Hamid Noury），下午5時30分左右降落在德黑蘭麥拉貝德機場（MehrabadAirport）。他之前是因參與1988年伊朗監獄大規模屠殺政治犯，而於2019年11月在斯德哥爾摩機場（Stockholm）被捕，並於2022年7月被判處無期徒刑。

諾利返回德黑蘭約5個小時之後，歐洲聯盟外交官佛洛德魯斯（Johan Floderus）和具有瑞典伊朗雙重國籍的阿吉齊（Saeed Azizi）也抵達斯德哥爾摩。

現年33歲的佛洛德魯斯2022年遭伊朗指控替以色列從事間諜活動被捕，面臨最重被處死刑的風險；而據瑞典說法，阿吉齊2023年11月遭伊朗以「不當理由」被捕。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）告訴記者：「他們重獲自由，回到瑞典的土地。」他補充說，兩人已與家人團聚。

他說：「他們經歷了人間地獄，如今與親人團圓。以目前情況來說，他們狀況良好。」