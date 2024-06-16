路透爆料：美趁疫情 在菲抹黑陸製疫苗

路透十四日發布一篇調查報導，美國國防部在新冠疫情期間，曾以菲律賓為受眾發起祕密行動，透過散播懷疑論，汙衊中國大陸「科興」疫苗，使菲律賓民眾不信任中國疫苗的安全和效力，以及中國提供其他的救命援助，而該疫苗是菲律賓人能接種的第一種疫苗。

五角大廈為削弱中國對菲國愈來愈大的影響力，利用菲國國內疫情肆虐時發動認知作戰，透過網路帶輿論風向。美軍自二○二○年夏季起，在社群媒體X（前推特）至少註冊三百個假帳號，幾乎都是發文抨擊陸製口罩、快篩，以及中國政府提供菲國的科興疫苗，並散播反中標語。

例如二○二○年七月一則菲國塔加洛文的推文寫道，「新冠肺炎來自中國，疫苗也來自中國，別信中國！」文字旁附帶一張注射器照片、一面五星旗和一張飆升的病例圖表；另一篇貼文也寫道，「從中國來的個人防護裝備、口罩、疫苗都是假貨，只有新冠病毒是真的」。

路透研判美軍發動的反中國疫苗計畫始於二○二○年春季，並逐漸向東南亞以外地區擴散，另對中亞與中東地區穆斯林量身訂製帶風向，散布對中國疫苗的恐懼。

抹黑中國疫苗的作戰計畫在美國前總統川普任內啟動，即使拜登就任後行動仍持續數月。一位五角大廈高官坦承，美軍確實在開發中國家暗中貶抑中國疫苗，但拒提供進一步資料。

美國達特茅斯學院傳染病專家魯賽對此坦言無法接受，美國政府此一行徑令人深感沮喪、失望而且理想破滅。一位參與該計畫的美軍高階軍官也批評，「我們不從公衛角度看待」，反而研究怎麼詆毀中國。