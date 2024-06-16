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南非30年來首見聯合政府

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

南非執政黨非洲民族議會（ANC）和最大對手、親商政黨民主聯盟（DA）十四日允諾合組新的民族團結政府，國會並於當天投票同意總統拉瑪佛沙連任。這是南非終結種族隔離制度、ANC在故總統曼德拉領導下贏得一九九四年國會大選後首見聯合政府，堪稱卅年來最重大政治變革。

綜合華爾街日報、紐約時報及英國金融時報報導，七十一歲的拉瑪佛沙在四百席的國民議會獲二八三票支持當選。他會後說，對立政黨攜手助他連任，顯示南非重獲新生，他深信這是希望和包容的新時代。DA白人黨魁史汀胡辛也說這是歷史性一刻，聚焦合作和解決問題的新政治到來。

ANC和DA成員並分別獲選國民議會正副議長，踏出共享權力第一步。ANC過去長期一黨執政，但在五月廿九日大選得票率從五年前的五成七五跌到約四成。DA歷來得票率則在漸入佳境後趨於停滯，這次得票率近兩成二。

分析家和投資人認為，ANC選擇與擁抱自由市場資本主義的DA結盟是最佳情況，可望促進政策延續性並振奮投資人情緒，也可能加速國內搖搖欲墜的基礎建設翻新，例如國有鐵路和港口等。

反觀前總統朱瑪領導的政黨「民族之矛」和左派政黨經濟自由陣線（EFF）立場激進，提倡銀行及重要產業國有化，向白人地主徵地卻不給補償。投資人樂見這兩黨被屏除在聯合政府外。

成員多為白人的DA領導高層說，避免ANC和EFF形成「末日聯合政府」很重要。新聯合政府預料將聚焦經濟成長，DA很可能推動更多私部門的參與和經濟自由化，政府可望減少不必要開支，南非貨幣蘭特地位可能提升。

但新政府也被認為「脆弱」，部分ANC成員擔心DA將使黑人權益倒退。保守派第五大黨印卡塔自由黨（IFP）也加入聯合政府，該黨由南非祖魯族主導，被認為有助緩和ANC黨內憂慮。

南非 得票率

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