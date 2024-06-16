陸海警新令 菲促漁民無視

大陸海警三號令，亦即「海警機構行政執法程序規定」昨天（十五日）生效，大陸海警可扣押涉嫌非法進入大陸領海（包括爭議水域）的外國船隻的權力，以及未經審判拘留涉嫌非法侵入者卅至六十天。儘管此新法規明顯針對近年交惡的菲律賓，但菲律賓軍事首長仍敦促菲律賓漁民繼續在南海專屬經濟區捕魚。

路透報導稱，中國對幾乎整個南海擁有主權，新規定將允許其海岸警衛隊在其管轄海域對外國船隻使用致命武力。

但菲律賓武裝部隊司令羅密歐．布勞納周五對記者表示：「這是我們向漁民傳達的信息，讓他們不要害怕，只需在我們的專屬經濟區內繼續正常活動即可。」他補充道，「我們有權開發該地區的資源，因此我們的漁民沒有理由害怕」。

報導稱，新規允許中國海警在不經審判的情況下可拘留涉嫌非法侵入者六十天，這項規定引發了國際社會的擔憂，菲律賓稱其「令人擔憂」和「挑釁」。

報導稱，美國與菲律賓簽訂共同防禦條約，並有義務向台灣提供自衛手段，並表示根據一九八二年的國際海洋法公約，中國國內法「不適用於懸掛其他國家國旗的船隻在其他國家的專屬經濟區、公海」。美國國務院發言人補充說：「執法行動將高度升級，不利於區域和平與安全。」「我們敦促北京 以及所有聲索國以符合一九八二年海洋法公約所反映的國際法，提出其海洋聲索」。

中國外交部先前曾表示，海警三號新規是為了維護海上秩序，如果涉事個人和機構沒有違法行為，則無需擔心。