遊樂園設施突故障！28人「頭下腳上」受困高空半小時 遊客憶驚悚過程

位於美國奧勒岡州名為奧克斯公園（Oaks Park）的遊樂園6月14日發生意外，場內遊樂設施AtmosFEAR出現問題，28名遊客頭下腳上地被倒吊在半空中，半個小時左右才脫困。所幸其後全部乘客安全脫困，沒有人受傷。

奧克斯公園發一份聲明稱，AtmosFEAR下午2點55分左右出現問題，園區工作人員撥打911，並啟動緊急程序，波特蘭消防局的救援人員下午3點20分抵達。幾分鐘後，園區人員及工程師等以手動方式讓AtmosFEAR回到地面。

AtmosFEAR運作方式就像讓人坐在一個特大鐘擺一樣左右搖擺，最終讓他們完全上下顛倒。

44歲的乘客普拉克西（Illya Plaksey）表示，大部份被困在設施的人看來都是正在慶祝畢業的波特蘭公立學校的學生。故障發生初期，乘客看起來精神都很好，但隨著時間的流逝，他說他能聽到手機的聲音和鞋子掉下來的聲音。他聽到一名女孩瘋狂地大喊「救命！」

名為艾倫（Daniel Allen）的17歲乘客說「我以為我要死了」。

艾倫的同學哈丁（Jordan Harding）說，她被倒吊著的25分鐘，感覺下半身沒知覺了。

哈丁說，當他們倒吊的時間超過數秒鐘時，他們意識到出了問題。

「我們簡直嚇壞了，」哈丁說，「人們都在哭。他們向天叫喊，想將自己想說的最後一句話放入宇宙中。」

「我不信教，但我祈禱了。我認為我當時活不了多久了，」她補充道。

目前沒有人員受傷的消息傳出，但園方表示，出於謹慎，一名患有慢性病的遊客被送往醫院作進一步評估。

外界現時還不知AtmosFEAR為何突然故障，但確定的是，它將關閉至另行通知。

Portland Fire & Rescue crews rushed to Oaks Park about 3 p.m. as roughly 30 people were stuck on the “AtmosFEAR ” ride upside down.



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文章授權轉載自《香港01》