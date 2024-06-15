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罹癌後首公開露面！凱特跟家人抵達白金漢宮 神色狀態全入鏡
英國威廉王儲的妻子凱特王妃宣布罹癌，經過幾個月的預防性化療與休養後，15日首度公開露面，將跟皇室一起參加又稱為「國王誕辰閱兵」的「軍旗敬禮分列式」（Trooping the Colour）。
天空新聞台報導，在「軍旗敬禮分列式」典禮開始之前，威廉與凱特一家已經乘車抵達白金漢宮。從攝影師拍到的照片可見，她身穿一套白色的套裝，身旁坐著丈夫威廉，以及喬治、夏洛特與路易等三個孩子。
天空新聞台皇室特派記者邦多克（Laura Bundock）報導，「她（凱特）已經抵達王宮，將跟三個孩子一起坐上馬車。他們將沿著林蔭大道前往騎兵衛隊閱兵場，並在該處將觀看分列式」。
自年初診斷出癌症後，今天是凱特第一場正式的公開活動，但目前尚未確認她稍後是否將在白金漢宮陽台露面，觀賞皇家空軍的飛行表演。
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