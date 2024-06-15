南海情勢恐升溫…陸海警新規允「未經審判拘留」 菲律賓要漁民不要怕
中國海警今天起施行新規定，允許在未經審判下拘留入侵南海主權水域的外國人。菲律賓軍事首長敦促菲律賓漁民不要害怕，繼續在菲律賓位於南海的專屬經濟區捕魚。
中國聲稱擁有幾乎整個南海主權，包括菲律賓、汶萊、馬來西亞、台灣和越南聲稱擁有主權的部分。中國已發布新規則，將執行2021年的一項法律，允許中國海警總隊在其聲稱擁有主權的海域對外國船隻使用致命武力。
菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納（RomeoBrawner）告訴媒體：「這是我們向漁民傳達的訊息，讓他們不要害怕，繼續在我們的專屬經濟區（EEZ）正常活動。」
他還說：「我們有權開發這個地區的資源，因此我們的漁民沒有理由害怕。」
中國海警新規定允許在未經審判下拘留涉嫌入侵者60天，這引發國際社會的關注，菲律賓形容此舉是一種「挑釁」、「令人擔憂」。
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