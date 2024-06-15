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凱特3月宣布罹癌後首張官方照曝光！雙手抱胸靠樹氣色佳

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
英國凱特王妃3月宣布罹癌後，14日首度發布個人照，看起來精神不錯。取自X
英國凱特王妃3月宣布罹癌後，14日首度發布個人照，看起來精神不錯。取自X

英國凱特王妃今年1月住院接受手術後於3月宣布罹癌，經過數月化療和休養後，凱特宣布將在本周末公開亮相，出席英國國王壽誕的閱兵儀式，並發布一張她身穿牛仔褲和西裝外套，靠在一棵大樹旁的照片，看似氣色不錯。

凱特14日透過聲明表示，她的治療有良好進展，「但正如許多經歷過化療的人所知，有時候狀況很好也有時候很糟」。她說她會在本周末公開亮相，「很期待周末和家人一起參加國王壽誕閱兵儀式，並期待今年夏天還能出席部分公開活動，但我也知道，自己還沒有完全擺脫病魔。」

她表示，感謝過去這段期間外界對她的關懷和祝福，稱「我正在學習如何當病人，尤其是在這麼多未知情況下，過好每一天，聆聽自己的身體，並允許自己花這麼多時間復原。感謝大家持續對我的諒解，也感謝每一個勇敢分享自己罹癌故事的人。」

除了發出聲明，肯辛頓宮還發布一張凱特本周稍早在溫莎堡所拍攝的一張照片。她穿著牛仔褲、褐色休閒西裝外套，雙手交叉胸前，輕靠在一棵大樹旁，看似氣色不錯。

牛仔褲 英國國王

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