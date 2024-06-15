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烏克蘭峰會登場 中國稱逾百國家積極回應替代方案

中央社／ 台北15日電

烏克蘭和平峰會今天在瑞士登場，中國不會參加。人民日報專欄刊文指，中國和巴西此前共同發表關於政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，已有103個國家和國際組織作出積極回應，並宣稱俄烏也對大部分內容予以肯定。

烏克蘭和平峰會於15日及16日在瑞士琉森（Lucerne）舉行。據路透社14日報導，已有90個國家和組織登記參加，將為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的和平方案爭取支持，內容包括要求俄羅斯軍隊全面撤離烏克蘭。

俄羅斯並未受邀參加峰會，中國表示因峰會不符合北京的要求，所以不會參加。

路透社指出，據外交官表示，中國一直遊說各國政府支持中方的替代方案。中國的行動是對瑞士峰會的「微妙抵制」。

人民日報專欄今天刊文表示，中國和巴西不久前共同發表關於政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，呼籲有關各方遵守局勢降溫「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火，強調對話談判是解決危機的唯一出路，呼籲各方加大人道主義援助、反對使用核武器、反對攻擊核電站、維護全球產業鏈供應鏈穩定等。

文章表示，截至6月12日，已有來自5大洲的103個國家和國際組織通過不同方式對「六點共識」作出「積極回應」，其中55個國家已確認加入或正在「認真研究」加入方式。

文章宣稱，「俄羅斯、烏克蘭也對共識的大部分內容予以肯定。」

文章表示，中方支持適時召開國際和會，同時認為和會應具備「俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論」3個重要元素。

文章又指，烏克蘭危機有著複雜的歷史經緯和現實糾葛。烏克蘭的主權安全應當得到維護，俄羅斯的合理安全關切同樣應當得到尊重，歐洲的和平穩定值得捍衛，其他國家的和平穩定同樣值得守護。

俄羅斯 烏克蘭 瑞士

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