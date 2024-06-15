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岸田文雄出國參加G7峰會 黨內高層密會牽動黨魁改選

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
日本首相岸田文雄（右）14日在G7義大利峰會場邊，與英國首相蘇納克似乎在對時。法新社
日本首相岸田文雄（右）14日在G7義大利峰會場邊，與英國首相蘇納克似乎在對時。法新社

日本報紙《每日新聞》15日報導，首相岸田文雄到義大利出席G7峰會之際，自民黨兩巨頭，副總裁麻生太郎與幹事長茂木敏充，14日在料理店共進晚餐，這頓飯吃了3.5小時。

據信兩人商談主題是「政治資金規正法」的修法，由於兩人態度與岸田不同調，這場餐會等於是雙方矛盾正式浮上檯面。而且，再過3個月，自民黨就要改選總裁，預定16日返國的岸田，連任未必十拿九穩。

自民黨近年來飽受政治獻金申報不實的醜聞所苦，岸田內閣民調甚至跌到新低，因此有了「政治資金規正法」修法的提案。岸田接受公明黨的建議，擬將申報門檻降到5萬日圓（約新台幣1萬元）；麻生與茂木則傾向維持現行10萬日圓以上才需要申報的門檻，明顯與岸田不同調，可能會藉改選黨魁，要求岸田配合，換取支持。

修法 自民黨 門檻

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