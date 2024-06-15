岸田文雄出國參加G7峰會 黨內高層密會牽動黨魁改選

美國民主、共和兩黨的中國政策，美其名是有共識，其實是競比看誰對中國更強硬，然而其中還是有差異的。今年4月的《外交事務》期刊上，兩位共和黨中生代中國專家：前副國安顧問博明與眾議院中國特別委員會主席蓋拉格聯名發表專文《沒有什麼能取代勝利》（No Substitute for Victory）。他們建議，既然現任大陸國家主席習近平不是一個可以與美國一起解決問題的領導人，就應該扶植一個可以與美國對話的領導人。 對此美國現任副國務卿坎貝爾回應「試圖顛覆全球舞台上的另一個領導力量，不符合美國的利益。」台灣該如何旁觀這場美國的對中政策辯論？

2024-06-15 07:00