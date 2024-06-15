快訊

女神清大致詞！林青霞吐「沒上大學很遺憾」 下一秒反轉全場大讚

一師扛半班各縣市合理化 公幼招生恐更慘烈

NBA／沒被橫掃！ 獨行俠G4背水一戰痛宰塞爾蒂克38分

南非30年來首見聯合政府 拉瑪佛沙成功連任總統

中央社／ 南非開普敦14日綜合外電報導
南非30年來首見聯合政府，總統拉瑪佛沙（圖）今天成功連任。美聯社
南非30年來首見聯合政府，總統拉瑪佛沙（圖）今天成功連任。美聯社

南非執政黨「非洲民族議會」和最大對手、白人領導的親商政黨「民主聯盟」今天同意合組新的民族團結政府，這是南非30年來首見聯合政府，總統拉瑪佛沙今天成功連任。

綜合路透社和法新社報導，南非5月29日舉行國會大選，非洲民族議會（ANC）執政30年來首度失去過半優勢，花了兩週與其他政黨磋商，直到今天上午新國會在開普敦（Cape Town）開議。

兩大對立政黨非洲民族議會和民主聯盟（DA）協議合作，是自前總統曼德拉（Nelson Mandela）率領非洲民族議會在1994年大選中獲勝、終結種族隔離制度以來，南非最重大的政治變革。

這項協議一度令人難以想像，如今讓拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）成功連任。他在議員表決中以283票再度當選總統。

他成功解決激進左派政黨「經濟自由陣線」（EFF）領袖馬雷瑪（Julius Malema）在最後一刻的挑戰，馬雷瑪獲得44票。

拉瑪佛沙下週將在普勒托利亞（Pretoria）宣誓就職，然後公布新內閣。

這位71歲領導人在國會演說時表示：「作為總統…再次為這個偉大的國家服務將是莫大榮幸。」他形容新政府的誕生將是一個充滿希望和包容性的時代。

他說：「一些相互對立的政黨…決定攜手合作以實現這個結果，讓我們國家重獲新生，迎接一個新時代。」

民主聯盟的白人黨魁史汀胡辛（John Steenhuisen）說：「今日對我們國家而言是歷史性一天。」

他說：「我認為這是展開新篇章…我們將國家…利益和未來放在第一位。」

南非眾議院「國民議會」（National Assembly）稍早選出一名非洲民族議會政治人物擔任議長，之後選出一名民主聯盟議員擔任副議長，這是兩黨之間權力分享的第一個具體例子。

非洲民族議會長久以來被視為在全國選舉中戰無不克，但近年來失去支持，主因選民厭倦了貧困、不平等和犯罪率居高不下，以及輪流停電、黨內腐敗等情況。

南非 成功 非洲

延伸閱讀

賴清德「互不隸屬論」 馬英九：狂言狡賴 如假包換兩國論

賴總統官方圖卡 挨批「偷換概念」

賴清德「互不隸屬」拖背書 馬英九：口出狂言又設詞狡賴

賴總統接見AIT前主席莫健 承諾持續強化國防實力

相關新聞

與WHO建議背道而馳！美FDA要求藥廠更新疫苗 針對KP.2變異株

美國食品藥物管理局（FDA）13日修改2024至2025年的新冠疫苗病毒株建議，若可行的話，要求製造商更新疫苗，以針對K...

要建圍牆？傳北韓在兩韓非軍事區進行建築活動 原因不明

韓聯社引述軍方消息報導，北韓軍隊近日在南北韓非軍事區（DMZ）進行建築活動，原因不明。

岸田文雄出國參加G7峰會 黨內高層密會牽動黨魁改選

日本報紙《每日新聞》15日報導，首相岸田文雄到義大利出席G7峰會之際，自民黨兩巨頭，副總裁麻生太郎與幹事長茂木敏充，14...

南非30年來首見聯合政府 拉瑪佛沙成功連任總統

南非執政黨「非洲民族議會」和最大對手、白人領導的親商政黨「民主聯盟」今天同意合組新的民族團結政府，這是南非30年來首見聯...

美俄潛艦同時現身古巴 加國巡邏艦停泊哈瓦那

加拿大一艘海軍巡邏艦今天在古巴停泊，美國和俄羅斯也各有一艘核動力潛艦在此停靠。在美俄關係因為俄烏戰爭異常緊張之際，俄羅斯...

路透：美軍曾在菲律賓推「反中國疫苗」行動 宣傳「中國就是病毒」

路透報導，美國軍方為反擊中國將新冠肺炎疫情歸咎於美國，以及對抗中國在菲律賓日益增長的影響力，曾在菲律賓展開秘密行動，試圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。