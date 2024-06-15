南非30年來首見聯合政府 拉瑪佛沙成功連任總統

南非執政黨「非洲民族議會」和最大對手、白人領導的親商政黨「民主聯盟」今天同意合組新的民族團結政府，這是南非30年來首見聯合政府，總統拉瑪佛沙今天成功連任。

綜合路透社和法新社報導，南非5月29日舉行國會大選，非洲民族議會（ANC）執政30年來首度失去過半優勢，花了兩週與其他政黨磋商，直到今天上午新國會在開普敦（Cape Town）開議。

兩大對立政黨非洲民族議會和民主聯盟（DA）協議合作，是自前總統曼德拉（Nelson Mandela）率領非洲民族議會在1994年大選中獲勝、終結種族隔離制度以來，南非最重大的政治變革。

這項協議一度令人難以想像，如今讓拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）成功連任。他在議員表決中以283票再度當選總統。

他成功解決激進左派政黨「經濟自由陣線」（EFF）領袖馬雷瑪（Julius Malema）在最後一刻的挑戰，馬雷瑪獲得44票。

拉瑪佛沙下週將在普勒托利亞（Pretoria）宣誓就職，然後公布新內閣。

這位71歲領導人在國會演說時表示：「作為總統…再次為這個偉大的國家服務將是莫大榮幸。」他形容新政府的誕生將是一個充滿希望和包容性的時代。

他說：「一些相互對立的政黨…決定攜手合作以實現這個結果，讓我們國家重獲新生，迎接一個新時代。」

民主聯盟的白人黨魁史汀胡辛（John Steenhuisen）說：「今日對我們國家而言是歷史性一天。」

他說：「我認為這是展開新篇章…我們將國家…利益和未來放在第一位。」

南非眾議院「國民議會」（National Assembly）稍早選出一名非洲民族議會政治人物擔任議長，之後選出一名民主聯盟議員擔任副議長，這是兩黨之間權力分享的第一個具體例子。

非洲民族議會長久以來被視為在全國選舉中戰無不克，但近年來失去支持，主因選民厭倦了貧困、不平等和犯罪率居高不下，以及輪流停電、黨內腐敗等情況。