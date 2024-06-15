凱特王妃稱癌症化療進展良好 將參加英王生日遊行

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導
英國凱特王妃。（取自BBC官網）
英國凱特王妃。（取自BBC官網）

威爾斯王妃凱薩琳殿下（Catherine Princess of Wales）今天指出，她將參加英國國王查爾斯三世（King Charles III）生日遊行，這將是她披露罹癌6個月後首度公開露面。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，這位42歲的英國王儲妃發布聲明，在未具體指明的癌症上進行化療，她已「取得良好進展」，化療仍將持續「進行幾個月」。

凱特王妃表示，她希望參加「夏季的一些公共活動」，以及明天慶祝查爾斯三世生日的皇家閱兵儀式（Trooping the Colour）。

這份聲明是透過凱特王妃的社群媒體管道發布，配上一張本週稍早在倫敦以西的溫莎（Windsor）所拍攝的照片。

她在聲明中說：「我已取得良好進展，但任何接受化療的人都知道，期間的日子時好時壞。」

身為王儲妃和3名孩子母親的凱特表示，在她覺得身體狀況不錯時，已開始「在家裡做些工作」。

凱特前次公開露面是在去年12月的耶誕皇室聚會，隔年3月她披露罹癌。

查爾斯三世今年2月也宣布診斷出罹患癌症，至於罹患何種癌症則未具體說明。

75歲的查爾斯三世已展開療程，今年4月英國官員表示，醫生對國王的進展感到「相當鼓舞」，並允許他恢復公務。

今年生日遊行，查爾斯三世將搭乘馬車，不同於去年騎馬慶生。

查爾斯三世 生日 英國國王

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