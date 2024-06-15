美擬調整核武政策 智庫：導因於對手無意非核武

中央社／ 紐約14日專電

白宮國家安全會議官員日前指出，美國必須調整行之有年的限制核武政策，智庫學者白蘭斯（Hal Brands）撰文分析，美國提升核武數量導因於對手無意非核武化，美軍裝備能力必須足以因應未來兩個核武大國。

白宮國安會（NSC）負責武器管制事務的高階官員瓦迪（Pranay Vaddi）7日在「武器管制協會」（Arms Control Association）演說，首次提及為因應中、俄、北韓與伊朗結盟與核武增加，美國可能得調整政策，核武庫將擴大與現代化。談話引起北京與莫斯科的關注。

保守派智庫「美國企業研究所」（AEI）、彭博（Bloomberg News）專欄作家白蘭斯撰文指出，這是拜登政府戲劇性的改弦更張，2021年他宣布美國不會第一個動用核武及擁核僅為嚇阻目的，等同華府承諾在衝突中絕不會第一個動用核武。

推動裁軍人士還希望，拜登縮減甚至裁撤美軍的洲際彈道飛彈部隊，他還在2017年表示，持續推動沒有核武的世界。

不過美國在歐亞依賴核子保護傘的盟友反對這些原則，拜登於是承諾持續飛彈防禦計畫，更新既存裝備，如今終於表態美軍現有彈藥可能不足夠。

白蘭斯認為轉變背後的原因很簡單，美國的對手無意推動非核武化，如今伊朗已接近擁有核彈，北韓持續改進核武及導彈部隊，美俄冷戰時期的限武協議崩潰，莫斯科明示對烏克蘭與西方國家會動用核武。中國更快馬加鞭製造核武，這將改變全球。

2020年至2023年間，北京的核武數量已增加一倍，解放軍的「核三位一體」洲際飛彈、地對空發射與潛艦發射能力都在精進，並在區域間部署足以攻擊美軍位於太平洋區的基地與盟友的核裝備，中國雖早已宣示不會首先動用核武，但連串武器測試，例如發射超高音速載具，都讓人畏懼可能有先動手的意涵。

白蘭斯評估，到2030前期，能與美國核武相提並論的國家將增至兩個，美國裝備能力必須提升至足以打擊兩個大國的各種目標，過去以確保嚇阻與對抗脅迫的有限裝備，僅能因應一個國家，如今兩個可能不夠。

瓦迪有關美國提高核武庫的談話當然會引起軍備競賽的批評，事實上，美國的敵對國家已展開競逐，即使如此，眼前呈現的是痛苦的兩難。如果美國不強化核裝備，也將危及嚇阻他國核武攻擊美國本土的對策，也就是所謂維持僅能災難式回擊能力的「最小嚇阻」策略。

白蘭斯認為，執政後期有時會出現直白的話，拜登團隊瞭解新核武時代的醜陋挑戰，即便如此也凸顯了執政當局欠缺準備，但還是得稱許有官員把話講清楚。

拜登 核武 美國

延伸閱讀

G7峰會登場 美烏簽10年安全協議 拜登批中國助俄

G7領袖合照 義總理C位 其他6人都是「跛腳鴨」

暴亂案後首返國會 「勝者」川普接受祝壽 斥司法部、拜登

台塑化股東會／董事改選、陳寶郎交棒 曹明接任董事長

相關新聞

裴洛西等美國議員傳計劃訪印度 擬拜會達賴喇嘛

美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾可望於未來幾天率領跨黨派美國國會代表團訪問印度，包括前眾議院議長裴洛西在內一行人計...

東京都知事小池拚3連任 推出分身「AI百合子」吸逾700萬點閱

日本東京都知事小池百合子表態爭取3連任，推出分身「AI百合子」說明過去8年政績，模樣與她擔任新聞主播時頗為相似。她今天說...

彭博調查顯示英國工黨相對於保守黨的領先優勢擴大

英國工黨和保守黨勢將在本周公佈各自的競選宣言，但最需要以耳目一新的舉措扭轉局勢的是首相蘇納克領導的保守黨，彭博新聞社對民意調查的綜合數據顯示，保守黨在迄今為止已經19天的競選活動中未能削弱反對黨的優勢。

愛女也在現場…北韓空降訓練爆「傘兵死傷」 金正恩目睹仍稱：訓練成功

多家南韓媒體4月初報導，北韓3月進行軍事訓練期間發生事故，造成多名傘兵傷亡。「每日北韓」（Daily NK）網站近日得知...

普亭將訪北韓 美國日本南韓擬舉行自由刀刃軍演

俄羅斯總統普亭預計下週訪北韓，美國、日本與南韓則計劃，擬於月底展開代號「自由刀刃」（Freedom Edge暫譯）的首次...

德國歐洲議會選舉觀察：極右派選舉三寶——脫歐、移民與TikTok

6月9日是許多歐洲國家進行歐洲議會選舉的日子，作為歐盟領頭羊的德國也將選舉日訂在這一天，然而開票結果一出爐便引起許多討論：原因無他，這個結果不論是對德國的政治版圖或歐盟的前景而言，實在是稱不上樂觀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。