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跟蹤偏遠地區居民、還吃掉了好幾隻狗 澳洲鹹水鱷下場曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
澳洲北領地日前發生一條鹹水鱷跟蹤偏遠地區的居民，還吃掉了好幾隻狗，最終遭到射殺，成為附近原住民社區的一頓豐盛大餐。資料照片，非被捕鹹水鱷。路透 / alamy
澳洲北領地日前發生一條鹹水鱷跟蹤偏遠地區的居民，還吃掉了好幾隻狗，最終遭到射殺，成為附近原住民社區的一頓豐盛大餐。資料照片，非被捕鹹水鱷。路透 / alamy

澳洲北領地日前發生一條鹹水鱷（Saltwater Crocodile）跟蹤偏遠地區的居民，還吃掉了好幾隻狗。警方經過諮商後將牠射殺跟移走，最終成為附近原住民社區的一頓豐盛大餐。

澳洲廣播公司13日報導，這起事件發生在達爾文西南約700公里，靠近西澳省界的貝恩斯河（Baines River）。該條鹹水鱷長3.63公尺，在當地鬧洪災後出現。北領地警察（NT Police）表示，民眾曾經多次在距離房屋約250公尺處目擊到牠的出沒。

警方聲明指出，這條「問題鱷魚…一直在悄悄靠近，並且從水中朝著兒童和成人猛衝而去」，並稱「這條鱷魚據報也已吃了多條社區的狗」。

警方表示，跟傳統土地擁有人（原住民）、長老、社區居民和公園及野生動物巡邏員諮商後，「射殺了該條鱷魚，以確保牠不會繼續對社區構成重大風險」。

這條鹹水鱷被移走後，放進警車的後車廂，運往附近的布拉（Bulla）原住民社區，「社區以傳統的方式，將牠做成了一頓大餐」。根據CNN轉述，當局在此之前還把握住機會，為當地的小朋友開了一堂即席的「鱷魚安全課」，包括「近距離觀察我們水道內的危險」。

麥克布萊德（Andrew McBride）警長告訴澳廣，，這條鹹水鱷被「煮成鱷魚尾湯，放去燒烤，一些肉塊包進香蕉葉，並在地下煮熟」。他說，「這是一場相當大的傳統盛宴，有幾個人吃得很飽」。

原住民 澳洲 鱷魚

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