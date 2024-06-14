日東京某巴士傳持刀傷人！陸留學生遭刺傷頸部與腹部 同鄉兇嫌疑為熟人

日本東京14日下午發生一名男子突然在巴士上揮刀，並且刺傷了一名男性乘客。被害人送醫時仍有意識，兇嫌則因涉嫌殺人未遂，被趕到現場的警方當場逮捕。日媒指出，兇嫌跟受害人都是中國大陸籍人士。

TBS新聞跟朝日電視引述警消等消息人士說法報導，這起事件發生在下午5時30分左右，地點在距離東京都港區港南JR高輪Gateway站約幾百公尺的一輛巴士上，一名20多歲男子突然遭另一名30多歲男子刺傷臉部、頸部跟腹部。稍早新聞指出，被刺傷的男子為中國大陸籍人士，隨即被送往醫院，據報當時意識清醒。

根據調查人員說法，兇嫌從品川站上車，突然用似乎是刀具的凶器刺傷了受害者，隨即被在場的其他乘客制服，趕到現場的警官則將他逮捕。根據最新消息，此人跟被害人據報都是中國大陸留學生，似乎還是受害者的熟人，但存在著某種紛爭。

據報導，這輛巴士用於接送一家物流關係公司的員工。包括司機與乘客在內，當時車上有26人。警視廳等部門正在調查現場的詳細狀況。