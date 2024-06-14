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東京都知事小池拚3連任 推出分身「AI百合子」吸逾700萬點閱

中央社／ 東京14日專電
小池百合子。美聯社
小池百合子。美聯社

日本東京都知事小池百合子表態爭取3連任，推出分身「AI百合子」說明過去8年政績，模樣與她擔任新聞主播時頗為相似。她今天說，「AI百合子」一口氣吸引超過700萬次點閱，大家都很有興趣。

東京都知事選舉將於6月20日公告、7月7日投開票。小池百合子13日時隔約一年半更新了社群媒體X帳號，以AI生成方式製作一段影片，用她的AI分身「AI百合子」播報AI YURIKO NEWS，聲稱要用易於理解的方式向都民傳達政績。

小池今天下午在宣布參選後的首場例行記者會上，大讚「AI百合子」的宣傳效果，表示未來會繼續透過「AI百合子」發布訊息，採取AI和真人百合子一同推動的「二刀流」宣傳。

小池也預告，「18日是大安日，我想要在那一天發表（競選宣言）」，預料她的政見重點將包括支援育兒政策及防災等。

小池百合子目前最大勁敵是56歲的立憲民主黨參議員蓮舫。蓮舫5月27日宣布參選東京都知事，提出「反自民政治、非小池都政」口號，並為了爭取更多超黨派選民支持，提出退黨申請，將以無黨籍身分參選。小池同樣以無黨籍參選。

兩人今天下午同時段召開記者會，較勁意味濃厚。小池在記者會上被問到，蓮舫提出要「reset（重置）小池都政」，讓小池都政歸零，她有何感想。小池說：「這麼做的話，都民會感到困擾吧。我認為讓（現在的都政）變得更好，更加速向前邁進，才是對都民最好的作法。」

小池百合子獲得自由民主黨、公明黨支持，蓮舫則有立憲、共產兩黨支持，因此儘管兩人都以無黨籍參選，實際上卻是一場執政黨與在野黨的對決。

小池百合子對此表示：「把國政問題牽扯進來，只會讓東京都人民感到困擾，關鍵在於如何推動都政。」

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