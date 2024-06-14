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馬來西亞推動AI發展 需有必要基建與政策獎勵

中央社／ 吉隆坡14日專電

馬來西亞積極推動半導體與人工智慧（AI）產業，科學、工藝及革新部部長鄭立慷指出，大馬將確保擁有必要的基礎建設、政策與獎勵措施，促進人工智慧發展。

安華（Anwar Ibrahim）於2022年底就任大馬首相，不斷招商引資，發展半導體與人工智慧產業是其中的核心目標。大馬想透過人工智慧治理，確保建構系统化的人工智慧創新生態系統，另再藉由大馬人工智慧聯盟（MAIC）推動人工智慧領域發展，而與跨國企合作培養人才也刻不容緩。

太陽報（theSun）、新海峽時報（New StraitsTimes）等大馬媒體報導，科學、工藝及革新部（MOSTI）部長鄭立慷（Chang Lih Kang）今天出席由大馬微電子系統有限公司（MIMOS）與群聯電子（Phison）合辦的研討會，強調要強化人工智慧發展與應用層面。

他表示，大馬微電子系統有限公司與群聯電子將先透過提供先進訓練與實際經驗，讓員工具備在快速發展的人工智慧領域領先的能力。

鄭立慷指出，透過強化對人工智慧了解與技術掌握，不僅能建構一個更強大、更具競爭力的勞動力，也能為大馬的技術生態系統的創新與成長奠基。

另外，鄭立慷昨天出席2024年全國國家科學週嘉年華後也表示，推動人工智慧生態系統涉及數據與運算能力，外國企業赴大馬投資均有助提升大馬發展人工智慧生態系統。

大馬媒體報導，大馬微電子系統有限公司於今年4月23日與群聯電子簽署合作備忘錄，推動與人工智慧相關培訓，提升大馬企業競爭力。大馬微電子系統有限公司是科學、工藝及革新部之下的半導體、微電子和資通訊的技術創新中心。

半導體 馬來西亞

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