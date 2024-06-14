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愛女也在現場…北韓空降訓練爆「傘兵死傷」 金正恩目睹仍稱：訓練成功

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張攝於3月15日、並於隔天由朝中社發布的照片可見，北韓國家領導人金正恩（右三）跟女兒金主愛（右二）在一處未公開地點視察北韓人民軍訓練。法新社 / KNS / 朝中社
這張攝於3月15日、並於隔天由朝中社發布的照片可見，北韓國家領導人金正恩（右三）跟女兒金主愛（右二）在一處未公開地點視察北韓人民軍訓練。法新社 / KNS / 朝中社

多家南韓媒體4月初報導，北韓3月進行軍事訓練期間發生事故，造成多名傘兵傷亡。「每日北韓」（Daily NK）網站近日得知，當時帶著女兒到場的國家領導人金正恩親自監督了事故的反應。

根據當時新聞，北韓「航空陸戰兵」3月15日進行空降訓練，金正恩親自到場指導訓練，還帶著女兒金主愛出席。官媒朝中社報導，金正恩視察訓練，並跟部隊成員合照，讚揚訓練成功進行，展現完美的戰鬥能力。 

然而，實情是傘兵部隊遇上了強風，導致降落傘無法及時張開或相互纏繞，引發意外與造成死傷。外界猜測，北韓軍方可能因金正恩父女到場，在天氣情況欠佳的情況下，仍然堅持進行空降訓練。

北韓咸鏡北道的一位匿名消息人士日前向「每日北韓」透露，「金正恩5月22日下令，為跳傘訓練中遇難或受傷的空降部隊士兵頒發勳章，並且讓他們的家人得到照顧」。

「每日北韓」指出，金正恩在事故發生後發出了幾項指示，要求死者和傷者因他們的犧牲獲得榮譽。根據他的命令，事故中陣亡的士兵，包括副排長、班長、副班長跟班兵，均獲頒金正日千禧榮譽獎，沒有機會加入勞動黨的官兵，「應給予正式黨籍，這樣他們可以永遠享有這項珍貴的榮譽」。

這位消息人士說，「傘兵部隊計畫，每年在死者過世的那一天，為他們舉行追悼會」。

至於死者家屬，他們家鄉的黨委收到指示，要舉辦盛大的活動，向他們頒發證明陣亡傘兵愛國服務的證明書。此外，這些家屬還將提交為意識形態宣傳中的良好行為典範。

消息人士表示，金正恩收到了自己的指示是否正在進行的相關詳細匯報。得知總政治局、國防部跟相關軍團已經辦理了陣亡士兵的葬禮，地方黨委也為死者家屬舉辦盛大的活動後，金正恩據報對這些家庭得到了一定程度的慰藉感到「如釋重負」。

北韓 南韓 跳傘 金主愛 金正恩

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