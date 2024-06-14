連日暴雨狂轟印度東北 多地爆土石流災情！6死1500遊客受困
印度東北部錫金邦（Sikkim）連日暴雨，昨天多地發生土石流，至少6人喪生，大約1500名遊客因聯外交通阻絕而受困。
印度Jagran新聞網今天報導，暴雨13日在錫金邦曼岡縣（Mangan）多處引發土石流，造成大規模破壞，許多民宅、道路被掩埋，電線桿倒塌，一條連接知名觀光景點的大橋也被沖垮，部分地區電力及手機訊號中斷。
曼岡縣長切特里（Hem Kumar Chettri）說，土石流災難在兩座村莊共奪走6人性命，另有1500名遊客受困於觀光城鎮。
根據報導，被沖毀的大橋去年10月才竣工，救災單位要求受困遊客耐心等候替代橋樑搭建完成之後再離開。
地方政府正全力為受災者提供援助，包括搭建臨時收容所、輸送糧食等，相關單位也已召開會議，協調救災作業。
報導說，錫金邦的蒂斯塔河（Teesta River）水位依然高漲，為下游低窪地區帶來洪澇的風險。
錫金與不丹、中國和尼泊爾接壤，以原始山脈、叢林、湖泊的美景而著稱，外國人需申請許可證才能造訪。
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