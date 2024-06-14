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日本無人機「海上衛士」抵鹿屋基地 加強東海監控

中央社／ 東京14日專電

日本為了加強東海的警戒監控，海上自衛隊一架大型無人機MQ-9B「海上衛士」昨晚飛抵位於鹿兒島縣鹿屋市的鹿屋航空基地，這是無人機「海上衛士」首度飛抵位於青森縣八戶市據點八戶航空基地以外的基地。

日本讀賣新聞報導，日本海上自衛隊表示，無人機MQ-9B「海上衛士」全長12公尺、寬24公尺，昨晚從海上自衛隊的八戶航空基地飛抵鹿屋航空基地，今天上午開放給媒體採訪。

鹿屋航空基地因不會對民航機造成影響，被選為「海上衛士」測試飛行與運作的場所。美軍無人偵察機也曾在截至去年11月為止的一年間在此部署運用。

今天上午11時（台灣時間10時）許，無人機MQ-9B「海上衛士」從鹿屋航空基地起飛，朝八戶航空基地的方向飛航。海上自衛隊預定到9月底為止，進行在鹿屋航空基地的起降、東海上空的飛航。

日本共同社報導，無人機MQ-9B「海上衛士」13日晚間飛抵鹿屋航空基地後，實施起降訓練至14日。海上自衛隊將評估是否能以此代替目前以反潛機進行的西南群島周邊警戒監控任務。

無人機MQ-9B「海上衛士」原訂11日飛抵鹿屋航空基地，但因為電源系統出狀況以及天候不佳的因素而延期。

在八戶航空基地，美軍MQ-9B「空中衛士」（SkyGuardian）無人機去年5月起在此進行測試飛行。鹿屋航空基地則是從2022年11月起一年間部署美軍 MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper），之後MQ-9移至沖繩縣的美軍嘉手納基地。

MQ-9 日本 自衛隊

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