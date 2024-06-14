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不滿學費恐將調漲 日本東大學生赴國會抗議

中央社／ 東京14日綜合外電報導

日本東京大學學生今天前往眾議院議員會館（眾議員辦公室），對東京大學等國立大學正在檢討調漲學費提出抗議，並向中央政府提出請願書，要求採取增加補助大學等措施。

日媒稍早報導，東京大學已開始檢討調漲學費，目前預想每年學費最多可能調漲10萬日圓到64萬2960日圓。身為日本頂尖學府的東京大學若決定調漲學費，可能帶動其他國立大學跟進。

日本TBS電視台報導，今年5月得知東京大學正在檢討調漲學費後，引發學生與教師反彈並進行相關抗議活動。

東京大學學生等人今天下午前往眾議院議員會館舉行集會，除針對學費恐將調漲提出抗議，也向中央政府提出採取相應對策的請願書。

參與活動的東京大學學生說，調漲學費的問題不僅存在於東京大學，對所有國公立及私立大學來說都是問題，「如果大學調漲學費，本來應該對所有人開放的高教機會將因此被關上」。

學生們在提出的請願書中，要求中央政府增加對大學的補助，並擴編預算免除經濟困難學生的學費。

日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）泉健太也趕來參加活動。他說，明確反對學費調漲，要讓大家知道教育是一種權利。

日本 東京大學 調漲

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